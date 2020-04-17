Крупнейшее в мире испытание препаратов для лечения COVID-19 началось в Британии
Крупнейшее в мире испытание препаратов для лечения больных COVID-19 началось в Великобритании. Исследование получило название "Восстановление".
Об этом пишет издание The Guardian. В исследовании принимают участие более 5 тысяч пациентов в 165 больницах на территории Великобритании.
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Ученые намерены оценить степень эффективности тех или иных препаратов. Каждый из них исследуют на группе из 500-900 пациентов.
Пациентам случайным образом выделяется один из препаратов или плацебо. Ученые хотят определить лекарства, которые действительно помогают при COVID-19.
Медики исследуют противомалярийные препараты гидроксихлорохин, антибиотик азитромицин, комбинацию двух антиретровирусных препаратов, используемых при лечении ВИЧ – лопинавир-ритонавир, иммуномодулятор и другие.
Исследованием руководит профессор Питер Хорб из Оксфордского университета, специалист по инфекционным заболеваниям и глобальному здравоохранению.
Врачи обсуждают исследования лечения с использованием реконвалесцентной плазмы, получаемой из крови тех людей, которые побороли коронавирусное заболевание и произвели антитела к вирусу.
Я думаю, что мы должны сдержать ожидания людей относительно этого лекарства. Возможно, что некоторые из них действенны, но, вероятно, эффект от них будет незначительным,
– сказал Хорб.
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