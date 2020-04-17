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Крупнейшее в мире испытание препаратов для лечения COVID-19 началось в Британии

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Крупнейшее в мире испытание препаратов для лечения COVID-19 началось в Британии / Getty Images

Крупнейшее в мире испытание препаратов для лечения больных COVID-19 началось в Великобритании. Исследование получило название "Восстановление".

Об этом пишет издание The Guardian. В исследовании принимают участие более 5 тысяч пациентов в 165 больницах на территории Великобритании.

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Ученые намерены оценить степень эффективности тех или иных препаратов. Каждый из них исследуют на группе из 500-900 пациентов.

Пациентам случайным образом выделяется один из препаратов или плацебо. Ученые хотят определить лекарства, которые действительно помогают при COVID-19.

Медики исследуют противомалярийные препараты гидроксихлорохин, антибиотик азитромицин, комбинацию двух антиретровирусных препаратов, используемых при лечении ВИЧ – лопинавир-ритонавир, иммуномодулятор и другие.

Исследованием руководит профессор Питер Хорб из Оксфордского университета, специалист по инфекционным заболеваниям и глобальному здравоохранению.

Врачи обсуждают исследования лечения с использованием реконвалесцентной плазмы, получаемой из крови тех людей, которые побороли коронавирусное заболевание и произвели антитела к вирусу.

Я думаю, что мы должны сдержать ожидания людей относительно этого лекарства. Возможно, что некоторые из них действенны, но, вероятно, эффект от них будет незначительным,
– сказал Хорб.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Лечение Медицина Здоровая жизнь Великобритания
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