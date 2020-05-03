Крупных вспышек COVID-19 в Украине нет, но расслабляться не стоит, –Степанов

Благодаря карантину в Украине нет крупных вспышек коронавируса. Однако, подчеркнул глава Минздрава Максим Степанов, опасность до сих пор высока, ведь ВОЗ продолжила режим глобальной чрезвычайной ситуации в связи с пандемией.

В Минздраве уверены, если в дальнейшем следовать рекомендациям, то можно будет говорить о преодолении эпидемии в Украине. Сейчас рост заболеваемости стабильный – от 400 до 600 случаев за сутки. Об этом Максим Степанов сообщил на брифинге, передает 24 канал.

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Мы считаем, что наши карантинные и противоэпидемические меры дали свой результат. Этот результат заключается в том, что у нас не существует таких вспышек, которые бы отразились на способности системы здравоохранения оказывать медицинскую помощь,

– подчеркнул министр.

Несмотря на положительную динамику, Степанов отмечает, что продолжение глобального режима чрезвычайной ситуации ВОЗ свидетельствует о том, что опасность от COVID-19 – очень высокая.

Если мы посмотрим на это решение Всемирной организации здравоохранения, то она дает очень четкий сигнал: опасность – на очень высоком уровне, и поэтому мы не имеем права расслабляться и говорить, что уже все позади,

– сообщил Степанов.

Даже при условиях ослабления карантина с 12 мая, украинцам придется придерживаться четких алгоритмов поведения – масочного режима, правил гигиены, социальной дистанции.

Важно! Всемирная организация здравоохранения 2 мая решила продлить действие глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Следующее заседание комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации созовут течение 90 дней.

По состоянию на 3 мая в Украине подтвердили 11 913 случаев инфицирования COVID-19. Так, за последние сутки количество больных выросло на 502. Общее количество смертей, вызванных коронавирусной инфекцией, – 288. 1 547 пациентам удалось выздороветь.



При каких условиях Украина выйдет из карантина / Инфографика 24 канала