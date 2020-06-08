В Крыму намеренно занижают статистику смертей и больных COVID-19, – правозащитники
Крымские правозащитники утверждают, что в аннексированном Россией Крыму намеренно занижают статистику заболеваемости коронавирусом и летальность вследствие болезни.
В аннексированном Крыму намеренно искажают статистику летальности и заболеваемости COVID-19, чтобы продолжить ослабление карантинных ограничений. Об этом заявили в общественном объединении "Крымская правозащитная группа".
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По состоянию на 8 июня, в Крыму и Севастополе официально зарегистрировали 623 больных коронавирусом и 17 летальных случаев. При этом выздоровели уже 458 человек.
Результаты мониторинга дают основания считать, что после перехода к поэтапному выходу из карантина официальные цифры о количестве случаев заражения и смертей от COVID-19 целенаправленно занижаются с целью дальнейшего снятия ограничений,
– говорится в сообщении.