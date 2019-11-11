Что такое ксенофобия и какие ее виды существуют

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Ксенофобия – что это такое, как проявляется, виды ксенофобии
Ксенофобия: что это, виды / unsplash.com

Дословно ксенофобия – это страх перед чем-то чужим, не нашим, не таким, к чему мы привыкли, другим. Ученые считают это явление психическим расстройством.

Поэтому ксенофобией называют неприятие другой расы или образа жизни. Когда мы не готовы принимать существование чего-то, к чему мы не привыкли.

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Страх, осторожность перед чем-то новым – это естественно. Сначала это помогало человеку выжить. Но сейчас в цивилизованном обществе принято анализировать свои инстинкты, чтобы понимать, действительно ли нашей жизни что-то угрожает, если мы будем находиться рядом с этим непонятным и чужим.

Поэтому ксенофобия является поводом для обращения к психологу, чтобы проанализировать, почему она возникла у конкретного человека, и не мешает ли она жить.

Почему возникает ксенофобия

Причина возникновения ксенофобии имеет не биологическую, как обычно бывает с фобиями, а социальную природу происхождения.

Происхождение этого психического расстройства у каждого человека может иметь свою причину. Как в случае с другими фобиями, причиной могут стать детские травмы, которые сохранились на всю жизнь, и повлияли на дальнейшее мировоззрение человека.

Ксенофобія свідчить про розумову незрілість людини
Ксенофобия свидетельствует об умственной незрелости человека

Как известно, дети во всем подражают своим родителям, другим родственникам, и вообще взрослым людям. Если в семье кто-то негативно относился к людям другой национальности, или просто к незнакомцам, то вполне естественно, что подобное поведение перенимает и ребенок.

Не на последнем месте влияние различных фильмов, желтой прессы, рассказов сверстников. Восприимчивая детская психика готова принять за действительность любую информацию, если она получена из авторитетных для него источников.

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Виды ксенофобии

В зависимости от направления выделяют такие виды ксенофобии:

Расовая/Этническая. Сюда можно отнести расизм, этнофобии, антисемитизм, синофобию (ненависть к китайцам) и др.

Религиозная. Ярким примером являются средневековые Крестовые походы, и современные конфликты между представителями христианских, иудейских и исламских религиозных течений.

Территориальная. Здесь может иметь место как неприязнь к иностранцам в целом, так и местное разделение, например, вражда подростков из соседних улиц или группировок из разных районов города.

Социальная. Имеется в виду разделение общества по любому признаку от финансового положения к культурным преимуществам и внешнему виду, самыми распространенными можно назвать сексизм и гомофобию.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Психология
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