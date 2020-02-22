Ксенофобия или коронавирус: люди по всему миру начали хуже относиться к людям из Азии

Коронавирусом в мире заболели 77 тысяч человек. И лишь две тысячи из них – за пределами Китая. Сейчас Пекин запретил своим гражданам выезжать в туристические поездки за границу. Сейчас количество новых случаев заболевания постепенно уменьшается, а вот проявлений ксенофобии и негативного отношения к людям из Азии становится больше. Как страх толкает людей на нелепые поступки – читайте в материале

США

В соцсетях стало появляться все больше видео, как рядовые американцы оскорбляют и даже нападают на людей с азиатской внешностью. А все из-за страха перед коронавирусом.

К теме: США обвиняют Россию в дезинформации относительно коронавируса

"Что распространяется быстрее коронвируса в США? Расистские безосновательные нападения на выходцев из Азии" – статья с таким названием вышла на сайте CNN.



СМИ стали чаще писать о том, как в мире атакуют людей с азиатской внешностью

Вот так досталось в метро жительнице Нью-Йорка. И лишь потому, что у нее азиатская внешность, а на лице из-за насморка была защитная маска.

Видео: инцидент с жительницей Нью-Йорка азиатской внешности

"Все болезни пришли из Китая. Все приходит из Китая, потому что они едят какое-то дерьмо" – так американец объясняет соотечественникам в метро Лос-Анджелеса, откуда идут все беды.

Видео: американец в метро рассказывает о "бедах из Китая"

На фоне роста нелепых обвинений активисты китайской общины Нью-Йорка устроили акцию. Пришли в центр города с плакатами: "Ненависть – это вирус, лекарство от него – любовь". Активисты предлагали прохожим преодолеть страх объятиями.



Акция "Ненависть – это вирус, лекарство от него – любовь"

Великобритания

В Великобритании из-за страха перед коронавирусом люди начали избегать магазинов и ресторанов, которые держат выходцы из Азии. Часто в метро Лондона люди с азиатской внешностью слышат оскорбления в свой адрес. А одна жительница королевства рассказала: как только она зашла в вагон метро, другие пассажиры просто вышли.

Меня очень огорчает, что люди воспринимают меня как угрозу. Это просто ужасно,

– сказала британка Хайди Ча.

Что такое ксенофобияКсенофобия – это резкое неприятие чужой культуры, языка, поведения, манеры общения и прочее.

Франция

Во Франции – похожая ситуация. Выходцы из Китая, Южной Кореи и Вьетнама в соцсетях жалуются, что в общественных местах нередко слышат оскорбления в свой адрес, а еще люди пытаются от них дистанцироваться, смотрят с опаской.

Количество инцидентов с французами, которые имеют азиатские корни, увеличилось. На них показывают пальцами, их стигматизируют. И это нередко случается в общественном транспорте. Это некий психоз, хоть и иррациональный,

– рассказал член китайской общины Франции Саша Линг-Юнг.



Что известно о коронавирусе в цифрах / Инфографика 24 канала

Украина

Украина также отметилась ксенофобией. Когда жители Новых Санжар узнали, что эвакуированных из Уханя везут именно в их поселок, то еще вечером 19 февраля устроили первые протесты и блокирование дорог. Из-за ухудшения ситуации на место прибыли полиция и Нацгвардия с бронетехникой. Люди перекрывали дороги, жгли шины и устраивали стычки с правоохранителями.

Плакали, что умрут: смотрите видео, как в Новых Санжарах встретили эвакуированных из Уханя

Борьба с предубеждениями

На фоне такого отношения активисты запустили в соцсетях флешмоб с хештегом "Я – не вирус".

Флешмоб "Я – не вирус"

К борьбе с предубеждениями и иррациональными страхами присоединились люди искусства. Участники известных мировых оркестров записали видеообращения со словами поддержки в адрес китайцев, которые переживают сложный момент в истории страны, и в ролике раскрыли рецепт преодоления сложностей.

Видео: обращение одного из музыкантов относительно коронавируса