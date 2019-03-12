Кто более жестокий: дети верующих или атеистов

9 Читати новину українською
Дети из религиозных семей жестокие
Дети из религиозных семей жестокие / pixabay.com

Исследования показали, что дети из религиозных семей гораздо более жестокие, чем сверстники-атеисты.

Исследователи из университета Чикаго проанализировали поведение более тысячи детей от 5 до 12 лет из шести стран – Канады, Китая, Иордании, ЮАР, Турции и США, говорится в результатах исследования.

Читайте также: Ученые установили, кто живет дольше: верующие или атеисты

Сначала участникам предложили сыграть в похожую на психологическую игру "Диктатор", которая оценивает альтруизм. Детям раздали десять наклеек и предложили поделиться ими с другими незнакомыми детьми.

Следующее задание оценивало склонность детей к сопереживанию и осуждению. Участникам показали короткие мультики, в которых один персонаж ударял или толкал другого, случайно или намеренно. После каждого ролика у детей спрашивали, плохо ли поступил персонаж и какого наказания он заслуживает.

Вчені спростували стереотип про доброту релігійних дітей
Ученые опровергли стереотип о доброте религиозных детей

Анкету также заполнили родители участников. Они обозначили отношение в семье к вере и религиозным обрядам, описали понимание морали и справедливости, которое они прививали детям.

Дети из религиозных семей больше скупились в эксперименте с наклейками и строже судили других за проступки. Они выбирали более жестокие наказания для тех, кто провинился, считая себя обладателями "лицензии на мораль".

Эти выводы противоречат укорененному представлению о том, что дети в верующих семьях растут добрее и альтруистичнее, чем их сверстники.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Гороскоп на 12 марта для всех знаков зодиака
сегодня
597
Теги: Здоровье Новости Здоровье Дети Психология Религия
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
10 марта 14:41 Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Юліана Вінтюк 21894
Новые доступные лекарства: какие изменения ждут пациентов с 1 апреля
8 марта 11:01 Новые доступные лекарства: какие изменения ждут пациентов с 1 апреля
Яніна Ткачук 671
Нужно ли вам делать прививку от кори: как определить
7 марта 19:41 Нужно ли вам делать прививку от кори: как определить
310
Топ-7 фактов о группе крови, о которых вы могли не знать
6 марта 19:41 Топ-7 фактов о группе крови, о которых вы могли не знать
Юліана Вінтюк 8837
Как вылечить заболевания спины без лекарств
5 марта 21:00 Как вылечить заболевания спины без лекарств
Олександр Бевза 721
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук