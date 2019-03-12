Кто более жестокий: дети верующих или атеистов

Исследования показали, что дети из религиозных семей гораздо более жестокие, чем сверстники-атеисты.

Исследователи из университета Чикаго проанализировали поведение более тысячи детей от 5 до 12 лет из шести стран – Канады, Китая, Иордании, ЮАР, Турции и США, говорится в результатах исследования.

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Сначала участникам предложили сыграть в похожую на психологическую игру "Диктатор", которая оценивает альтруизм. Детям раздали десять наклеек и предложили поделиться ими с другими незнакомыми детьми.

Следующее задание оценивало склонность детей к сопереживанию и осуждению. Участникам показали короткие мультики, в которых один персонаж ударял или толкал другого, случайно или намеренно. После каждого ролика у детей спрашивали, плохо ли поступил персонаж и какого наказания он заслуживает.



Ученые опровергли стереотип о доброте религиозных детей

Анкету также заполнили родители участников. Они обозначили отношение в семье к вере и религиозным обрядам, описали понимание морали и справедливости, которое они прививали детям.

Дети из религиозных семей больше скупились в эксперименте с наклейками и строже судили других за проступки. Они выбирали более жестокие наказания для тех, кто провинился, считая себя обладателями "лицензии на мораль".

Эти выводы противоречат укорененному представлению о том, что дети в верующих семьях растут добрее и альтруистичнее, чем их сверстники.

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