Кто больше склонен к изменам: гомо- или гетеросексуалы?

Хотя геям и лесбиянкам приписывают большую сексуальную раскованность, в отношениях они верные партнеры. К такому выводу пришли испанские ученые из Института сексологии Мурсии.

Согласно их наблюдениям, лишь 50 процентов гетеросексуальных пар хранят верность друг другу. Среди лесбиянок "индекс верности" составил 67 процентов, среди геев - 60 процентов. Об этом сообщает Homosensual.

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Гомосексуалам сложнее найти партнера для серьезных отношений. Пока геи и лесбиянки свободны, они чаще гетеросексуалов меняют партнеров, но когда вступают в отношения, то остаются верны партнеру.



Геев и лесбиянок отметили более высоким "индексом верности"

Ранее испанские сексологи опросили гомосексуалов об опыте серьезных отношений и выяснили, что в среднем геи и лесбиянки говорят о трех партнерах, с которыми у них были длительные романы.

При этом количество сексуальных партнеров у геев и лесбиянок сильно отличалось. Так, мужчины сменили в среднем 139 партнеров, женщины рассказали о 10 партнершах.

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