Кто больше сплетничает – женщины или мужчины

Стереотип о том, что женщины сплетничают больше, чем мужчины, частично правдив. Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде провели масштабный эксперимент и выяснили, кто сплетничает больше.

В эксперименте участвовало несколько сотен мужчин и женщин в возрасте от 18 до 58 лет, на которых надевали портативный диктофон, пишет Psychological and Personality Science.

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Записывались только некоторые кусочки диалогов. Запись затем оценивали на наличие сплетен. При этом необходимо уточнить, что под сплетнями понималась любой разговор, в котором обсуждали какую-то постороннего человека, независимо от того, обзывали, или хвалили, или нейтрально относились к нему.

Более 4 тысяч слов содержали сплетни. Их разделили в зависимости от того, о ком шла речь – о знаменитостях или просто о знакомых, а также, на какую тему сплетничали, какого пола и возраста были сплетники.

В результате оказалось, что в целом сплетни занимают не такое уж и большое место в жизни людей – на них приходилось около 14% всех диалогов.

Большая часть сплетен была нейтральной; в 604 случаях (из 4 тысяч слов) о другом человеке отзывались плохо, в 376 случаях – хорошо.

Личная жизнь знаменитостей обсуждают почти в 9 раз реже, чем свои знакомых. И, как и следовало ожидать, экстраверты сплетничают гораздо чаще, чем интроверты.

Относительно возраста, то нет никаких различий: молодые люди сплетничают не менее активно, чем летние. Но несмотря на это, молодые люди чаще говорят за глаза что-то неприятное.

Также нет различий между богатыми и хорошо образованными людьми, с одной стороны, и бедными и малообразованными.

Что касается женщин, то они, в общем, более чем мужчины склонны поговорить про кого-то за глаза, но это касается только нейтральных сплетен. В нелицеприятных и положительных сплетнях мужчины и женщины были равны.

Но если говорить об очень негативных сплетнях, то женщины не более, чем мужчины, сплетничали.

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