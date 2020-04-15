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Кто быстрее засыпает после секса: исследование

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Женщины быстрее засыпают после секса / unsplash.com

Занятие сексом в большей степени имеет успокаивающий эффект на женщин, чем на мужчин. Поэтому они быстрее засыпают.

К такому выводу пришли психологи из нью-йоркского университета в Олбани. Об этом сообщает издание PsyPost со ссылкой на научную работу ученых, опубликованную в журнале Evolutionary Behavioral Sciences.

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Вывод ученых основан на данных, полученных с помощью анкетирования 128 девушек и 98 юношей – все студенты колледжа.

Опрос показал, что после вагинального секса ночью девушки склонны засыпать быстрее парней – независимо от того, достигли ли они оргазма или нет.


Женщин больше успокаивает секс, чем мужчин / unsplash.com

Согласно результатам исследования, девушки засыпают быстрее и после мастурбации.

Примечательно, что девушки, занимавшиеся сексом без барьерной контрацепции, засыпали еще быстрее, чем те, которые пользовались презервативами.

По словам исследователей, этот факт дает возможность предположить, что мужское семя тоже имеет седативный эффект.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Лечение Здоровье Новости Здоровье Психология Мужское здоровье Женское здоровье Секс
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