Кто из родителей должен говорить с детьми о сексе

Большинство думает, что мама должна отвечать на вопрос дочери, а папа – сына. Но это не так. Лучше всего, если с ребенком на эти темы говорят оба родителя.

Исследования в США показали, что подростки, чьи родители замалчивали определенные темы и не давали поддержку, в пять раз чаще практиковали рискованное поведение и раньше начинали сексуальную жизнь, рассказала сексолог Юля Ярмоленко.

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Дети из семей, где мама была в близких отношениях с ребенком, – только в 2-3 раза. А там, где и мама, и папа участвовали в половом воспитании, тинейджеры позднее решались на секс и делали это максимально безопасно.

Само собой, что лучше, чтобы о менструации рассказала мама, поскольку она на практике знает о ней. А об эрекции, поллюции – папа, потому что он с этим сталкивается регулярно в своей жизни. И еще он был подростком и, вероятно, помнит свои страхи и переживания по поводу изменения внешности, голоса и сможет поддержать сына в этот период.

Но если нет папы или мамы, поговорить с детьми может любой отец. Или бабушка / дедушка, тетя / дядя, крестные, если они способны рассказать все грамотно и деликатно.



Родители должны вместе говорить с детьми о сексе

А как быть с тем, что часто мама или папа "переводят стрелки"?

Мол, "спроси лучше у папы / мамы". Так делать не стоит. Во-первых, не случайно ребенок подходит к конкретному родителю. Возможно, больше доверяет или сейчас такую деликатную тему хочет обсуждать с кем-то одним. И ответить должен тот, кому адресован вопрос.

Сексолог Юлия Ярмоленко “Во-вторых, не факт, что ребенок дойдет до второго из родителей. По сути вы опять показываете: тема неудобная, табуирована и не стоит о таком говорить с нами. И в другой раз пойдет сын или дочь в интернет, к сверстникам”.

А что делать, если дочь спрашивает папу о месячных, и ему сложно ответить?

Объяснить, как сумеет, а дальше сказать: "Мама знает об этом больше, пойдем у нее спросим!". Внимание: не "иди и спроси", а "пойдем вместе". И тогда вам всем будет проще – и строить близкие доверительные отношения, и говорить на "сложные" темы, и обращаться друг к другу за помощью. Ведь это и есть основная цель семьи – находить ответы и поддержку.

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