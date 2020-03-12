Кто из украинцев не сможет посещать США из-за коронавируса: объяснение МИД

Запрет на поездки в Соединенные Штаты для тех, кто находился в последние 14 дней в Шенгенской зоне, касается и граждан Украины.

Такие рекомендации дало Министерство иностранных дел Украины относительно визитов в Соединенные Штаты Америки в связи с введением ограничений на въезд иностранцев из Европы.

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Украинцам, которые планируют поездки в США, надо обратить внимание на намерения правительства США ввести 30-дневное ограничение на въезд иностранных граждан из стран Европы с целью противодействия распространению коронавируса.

Ограничения начинаются с 13 марта и будут касаться украинцев, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории любой из 26 европейских стран, не имеющих между собой внутренних границ.

Гражданам Украины, которые сейчас находятся на территории США, советуют проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом штатов. Также украинцев просят сообщить ближайшее украинское дипучреждение о своем местонахождении и контактных данных.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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