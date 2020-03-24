Кто контролирует, соблюдают ли самоизоляцию украинцы, которые вернулись из-за границы

Контроль над соблюдением условий самоизоляции украинцами, вернувшимися из-за границы, осуществляют полиция и эпидемиологи.

"Когда человек пересекает границу Украины, он подписывает обязательное согласие о добровольной изоляции в домашних условиях. Соблюдение условий, прописанных в этом согласии, контролируется как эпидемиологами, так и Национальной полицией", – рассказал на брифинге 24 марта заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

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Он добавил, что на сегодня полиция увеличила количество патрулей. Они будут проводить выборочные проверки на соблюдение условий самоизоляции. По словам Ляшко, без этого невозможно будет преодолеть любые вспышки инфекционных болезней, в том числе коронавирусной.

Заместитель министра подчеркнул, что только если все будут придерживаться того, что прописано, не зависимо – приехал ли человек, или находится на территории Украины, можно будет справиться с эпидемией коронавируса.

В противном случае не нужно надеяться, что только полиция дубинками будет разгонять нас по комнатам, по жилым домам. Этого не должно быть. Мы должны сами сознательно относиться к этому вопросу,

– подчеркнул Ляшко.

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