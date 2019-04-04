Кто может получить лекарства по электронному рецепту

Электронный рецепт значительно облегчает получение бесплатных лекарств по программе "Доступные лекарства". Он начал действовать с 1 апреля 2019 года.

Электронный рецепт упрощает процедуру регистрации и выписки рецепта.

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Кто может получить электронный рецепт

Электронный рецепт могут получить те, кто подписал декларацию с семейным врачом и пользуются правительственной программой "Доступные лекарства".

Сейчас эта программа распространяется на препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССХ), диабета II типа и бронхиальной астмы.

В Минздраве объясняют: эти болезни в приоритете, поскольку они больше всего влияют на показатели смертности населения, значительно снижают качество жизни пациента и эффективно лечатся на амбулаторном уровне.

В Украине смертность от ССХ составляет 65% от общей смертности. Диабетом II типа страдает миллион людей. Это в 6 раз больше, чем на диабет І типа (инсулинозависимый). Больных бронхиальной астмой зарегистрировано более 210 тыс. Большинство из которых – дети и молодежь.

Как получить электронный рецепт

Для пациента это все будет выглядеть как смс-сообщение с номером и кодом подтверждения.



Как получить электронный рецепт

Электронный рецепт можно получить исключительно у врача, с которым была подписана декларация. Схема примерно такая:

1. Пациент записывается и приходит на прием к своему врачу.

2. Врач проводит прием и выписывает рецепт.

3. После проверки номера телефона пациента врач выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения.

4. Пациент получает на свой номер смс с уникальным номером рецепта и кодом подтверждения для получения лекарств в аптеке.

5. Пациент приходит в аптеку, которая участвует в программе "Доступные лекарства", называет провизору номер рецепта и получает лекарства.

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