Кто осматривает больных, не заключивших соглашения с семейным врачом во Львове: подробности

В связи со вспышкой коронавируса в Украине и увеличением нагрузки на медиков, в мэрии Львова достигли важной договоренности. Так, на осмотр к пациентам, которые не подписали соглашения с семейным врачом, будут приезжать специалисты из Госпиталя имени Андрея Шептицкого УГКЦ.

Они будут проводить с пациентами консультации. Такая услуга станет доступной с 31 марта. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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Также волонтеры госпиталя совместно с городскими социальными службами обеспечат горячее питание для наиболее нуждающихся. Речь идет о комплексный набор на один день, в который входит завтрак, обед и ужин,

– рассказал мэр Львова.

Кроме того, специалисты госпиталя организуют профессиональное психологическое сопровождение тех врачей, которые будут работать с пациентами, больными на коронавирусом.

Горячая линия для вызова помощи заработает 31 марта. Она будет работать в режиме рабочего времени с 9:00 до 18:00 ежедневно, номер телефона: 0800 200 112.

Какова ситуация с коронавирусом на Львовщине? Там зафиксировано 3 подтвержденных случая инфицирования COVID-19. Первый случай заболевания во Львове зафиксировали 20 марта у 58-летнего врача, который недавно вернулся из Германии. 23 марта зафиксировали второй случай – у 51-летней львовянки, которая приехала из Австрии.



В целом во Львовской области с подозрением на коронавирус к врачам обратились 148 человек. В 29 COVID-19 не подтвердили.



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