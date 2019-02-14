Кто сексуальнее: сторонники "правых" взглядов или "левых"
Сторонники правых взглядов выглядят привлекательнее тех, кто голосует за левые партии.
Социологи изучили данные опросов за 1972, 1974 и 1976 годы и сравнили их с современной статистикой. В новом исследовании участвовали 10 тысяч учащихся выпускных классов, которых попросили оценить внешность друг друга и рассказать о взглядах на общество и государство, пишет The Guardian.
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Оказалось, о поддержке уязвимых социальных групп чаще говорили те, кого окружение не считало привлекательными. А красавцы чаще придерживались консервативных взглядов.
"Привлекательность имеет значение. Когда к нам относятся по-особому, мы воспринимаем мир иначе", – отметил автор исследования Рольф Даус Петерсон. Это не значит, что все красивые люди обязательно консерваторы, но такая тенденция есть.
По мнению исследователей, здесь срабатывает эффект ореола: красивым людям окружающие приписывают и другие положительные качества, например ум, поэтому им проще завоевать высокое положение в обществе. Люди привыкают к привилегиям и становятся менее чувствительными к несправедливости, потому что она не касается лично их, объясняют исследователи.
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