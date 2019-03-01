Кто такие асексуалы и антисексуалы

Есть люди, которые не хотят секса. Совсем. Он им не нужен. Они счастливы без него! Как им жить в современном обществе, где все сексуализируется?

Асексуальность – определение или самоопределение людей, которые не испытывают полового влечения. Сознательное воздержание от секса при наличии полового влечения - не асексуальность, рассказала сексолог Ольга Василенко.

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Асексуальность можно считать отсутствием сексуальной ориентации или одним из ее вариантов. А антисексуальность – это движение против всех форм сексуальности. Разница между ними в чем? Вторые, антисексуалы, половое влечение испытывают.



Асексуалы поддерживают только платонические отношения

Исследования доказали, что асексуалов сегодня достаточно много – примерно 5% от всех людей. Асексуалы влюбляются и создают семьи. Детей они не рожают. Такие пары не нуждаются в поцелуях, прикосновениях и других, физических, проявлениях любви.

Интересно, что треть человечества имеет слабое влечение и хочет секса от 1 раза в неделю до 1 раза в год.

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