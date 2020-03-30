Новым главой Минздрава стал Максим Степанов: что о нем известно
Максим Степанов – бывший губернатор Одесской области. Степанов имеет медицинское образование, в частности на посту губернатора Одесской области успешно внедрял изменения в сфере медицины.
За последние семь месяцев в Минздраве сменились три главы, Максим Степанов – четвертый. Биографию Максима Степанова подготовила редакция Здоровья 24.
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Биография Максима Степанова
Максим Степанов – врач и политический деятель. Родился в семье медиков. Максим Степанов хирург по первому образованию, также известно, что жена – нефролог высшей категории.
Родился 18 августа 1975 года в городе Сковородино, Российская Федерация. Среднее образование получил в одной из местных школ. После получения аттестата поступил в Донецкий национальный медицинский университет, где с 1992 года по 1998 год изучал специальность "Хирургия".
В 2004 году окончил КНЭУ по специальности "Международная экономика".
Карьера
В 2011-2016 годах – Степанов был директором полиграфкомбината "Украина", который одним из первых начал печатать в стране ID-карты. Степанов отличился тем, что противодействовал так называемой "паспортной мафии", следовательно ID-карты, которые печатала "Украина", стали дешевле чем предыдущие образцы документов.
В 2017-2019 годах – губернатор Одесской области. Среди побед Степанова на этой должности выделяют: запуск телемедицины, открытие крупнейшего в стране центра нефрологии, создание "карты реперфузионных клиник" для пациентов с болезнями сердца по всей области; запуск дистанционного обучения для школьников из отдаленных сел; строительство трассы Одесса – Рени.
Политическая деятельность
В 2019 году во время президентской кампании, вступил в открытый конфликт с Петром Порошенко. По словам Степанова, он не захотел раздавать по 1 000 гривен из бюджета под выборы, за что был отстранен.
Что предшествовало назначению Степанова
Во время вспышки заболеваемости коронавируса в Украине уже бывший глава ОГА занялся волонтерством и начал помогать одесским больницам. В частности, закупил для медиков защитные костюмы, аппарат искусственной вентиляции легких и 4 000 респираторов.
Поговаривают, что Максима Степанова готовили в министры здравоохранения еще в правительстве Гончарука, вместо Ульяны Супрун. Однако в последний момент назначили Зоряну Скалецкую – человека из окружения Радуцкого.
Затем кандидатуру Степанова рассматривали, когда увольняли Скалецкую. Однако назначили Илью Емца.
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