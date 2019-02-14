Кто успешнее "совы" или "жаворонки"

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Совы имеют преимущества над жаворонками
Совы имеют преимущества над жаворонками / unsplash.com

Поздно ложиться – не так уж и плохо. Эту особенность даже называют эволюционным преимуществом: наши предки не могли себе позволить поздно ложиться и жить не по графику, но мы можем.

В исследовании ученых из Лондонской школы экономики принимали участие более 15 тысяч юношей и девушек: те из них, кто ложился поздно, справились с тестами на интеллект лучше "ранних пташек", говорится в материале журнале Inc.

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В работе исследователей из Льезского университета в Бельгии говорится, что "совы" бодрее и продуктивнее "жаворонков" и сохраняют хорошую реакцию в течение дня (через 10,5 часов без сна).

Сови
Совы лучше сохраняют производительность

У предпринимателей, которые привыкли поздно ложиться, два серьезных преимущества над "жаворонками", подчеркивает издание: во-первых, они лучше адаптируются к новому, во-вторых, у них более живой ум.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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