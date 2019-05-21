Кто вдвое больше склонен к развитию рака печени

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Кто больше склонен к развитию рака печени
Кто больше склонен к развитию рака печени / utelesup.edu.pe

Ученые Лондонского университета королевы Марии и Университета Глазго обнаружили, что люди, которые страдают диабетом 2-го типа, подвержены высокому риску рака печени.

Исследователи провели анализ 18 миллионов людей из Великобритании, Нидерландов, Италии и Испании, пишет MedicalXpress.

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Специалисты обнаружили, у каких людей есть неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖХП), которая приводит к циррозу печени и другим осложнениям. Они определили риск развития опасных заболеваний в сравнении с теми, у кого не был поставлен диагноз.

 
Цирроз печени – что это?
это болезнь, которая приводит к значительному повреждению печени. В результате разрушаются ткани органа, они постепенно заменяются фиброзными волокнами. В результате этого замещения образуются разного размера узлы, которые кардинально меняют структуру печени. Постепенно функциональность органа снижается, вплоть до полной потери работоспособности.

Эксперимент показал, что у каждого шестого пациента с НАЖХП болезнь переходит в неалкогольный стеатогепатит, возникают повреждения печени, рубцы, развивается серьезная недостаточность или даже возникают опухоли.

У большинства людей не была диагностирована НАЖХП.

Это указывало на то, что много людей не получают начальную помощь на ранних стадиях болезни. И в течение сравнительно короткого времени у них возникают более опасные патологии.

При этом люди с диабетом подвержены наибольшему риску цирроза и рака печени. У них вероятность возникновения тяжелых заболеваний была в 2 раза выше в сравнении с другими группами пациентов.

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Теги: Лечение Диабет Новости Здоровье Здоровье
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