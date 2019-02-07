Кто заменит Супрун на время ее отстранения: назвали имя

На время запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения эту работу будет выполнять ее заместитель – Павел Ковтонюк.

Заявления Минздрава о задержке поставки лекарств и отсутствии человека, который мог бы подписать соответствующие документы, являются манипулятивными. Об этом написала в Facebook заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко.

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"Если Ульяна Супрун отсутствует, то текущая работа министерства не прекращается, а выполняется в обычном режиме", – отметила Сысоенко.

Заместитель министра здравоохранения Украины Петр Ковтонюк

Она призвала Петра Порошенко и Владимира Гройсмана не "доводить информационную ситуацию для людей до абсурда". И подчеркнула, чтобы они решили этот вопрос "в парламентском зале, как это определено законодательством".

Что известно о Павле Ковтонюке?

С 2015 года 35-летний Ковтонюк является председателем проектного офиса при Национальной раде реформ. Преподает в Школе здравоохранения. С 2016 года занимает должность заместителя министра здравоохранения. Ковтонюк принимал активное участие в разработке медицинской реформы в Украине.

Кто и почему отстранил Ульяну Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава?

Заявление в суд с требованием запретить Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения поступило от депутата от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука. Однако сам депутат не объяснил детально, почему считает Супрун некомпетентной для этой должности.



Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск и запретил Супрун "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины". В суде пояснили, что Супрун была отстранена с должности с "признаками очевидной противоправности". Также в суде говорят, что Супрун имела двойное гражданство, а это запрещено законом Украины.



Пока Окружной админсуд Киева не отменит свое решение или Супрун сама не подаст апелляционную жалобу – до тех пор продлится отстранение.

Главные достижения Ульяны Супрун на посту главы Минздрава:

• запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;

• поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;

• старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

Хто така Уляна Супрун: дивіться відео