Кто живет дольше: богачи или бедные

Американские и британские ученые выяснили, что обеспеченные люди живут в среднем на девять лет дольше, чем менее состоятельные.

Ученые исследовали данные более чем 25 тысяч взрослых в возрасте от 50 лет. Исследователи искали причины, которые предусматривают, как долго участники эксперимента будут жить, прежде чем они начнут чувствовать возрастные нарушения, например, неспособность встать с кровати или готовить пищу самостоятельно. Об этом пишет CNN.

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По мнению исследователей, одним из факторов прогнозирования продолжительности жизни является богатство, потому что состоятельные люди проживали на одно десятилетие больше, прежде чем начали испытывать трудности.

С 50-летнего возраста у богатых мужчин был еще 31 год здоровой жизни – по сравнению с менее обеспеченными, которые могли ожидать только 22-23 года. Для состоятельных женщин, как прогнозируют ученые, здоровье будет на 33 года дольше, чем для бедных – 22-23.



Богачи живут на десятилетие больше чем бедные, – ученые / Unsplash

"Хотя продолжительность жизни является важным показателем здоровья, но его качество также имеет решающее значение", – заявила одна из авторов исследования Паола Занинотто.

Кроме того, в публикации показаны результаты исследования 2016 года, в котором подтверждается мнение о влиянии должности и заработка на продолжительность жизни. Так, те мужчины, которые зарабатывают больше в США, могут прожить до 87,3 года – почти на 15 лет дольше, чем те, у кого финансовое положение хуже. Разрыв для женщин составлял 10 лет.

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