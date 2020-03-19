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Куда обращаться при подозрении на коронавирус, если нет декларации с врачом

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Если у человека нет симптомов острой респираторной инфекции или подозрения на Covid-19, ему рекомендовано не идти непосредственно в амбулаторию или поликлинику, а, прежде всего, позвонить своему семейному врачу. Однако, что делать тем больным, которые не успели подписать декларацию с медиком?

Как написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун, при симптомах необходимо звонить семейному врачу.

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Если у вас нет личного номера, рекомендовано звонить в медучреждение, где подписана декларация.

Если пациенты, которые звонят, не имеют декларации с врачом, медицинское учреждение в любом случае должно предоставить по телефону консультацию, а при необходимости — принять в медучреждении.

Важно напомнить, что не нужно сразу идти в медучреждение, а обязательно позвонить, перед тем как прийти.

Медработник, который отвечает на телефонные звонки или каждый семейный врач, которому звонит пациент, имеет четкий алгоритм действий, в случае обращения пациента по телефону.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Здоровье Здоровая жизнь
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