Кукла вуду с лицом начальника поможет поддерживать производительность на работе
В каждом офисе должна быть кукла вуду, изображающая начальника. Тыканье иглами в тканевого босса, помогает сотрудникам снимать стресс и лучше работать.
Добавить колдовства в корпоративную этику предложили канадские и американские исследователи.
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В эксперименте принимали участие 229 человек. Они издевались над виртуальной куклой в специальном приложении, где можно создать аватар начальника: втыкали в игрушку шпильки, поджигали, дергали плоскогубцами.
Сотрудники работают лучше, если могут согнать злость
После игры у испытуемых улучшилось настроение, а еще они стали лучше справляться с упражнениями на слова.
Люди вымещают злость на игрушке – и, как ни странно, чувство обиды и несправедливости притупляется. Это может быть не кукла вуду, а дартс – годится любой символический жест возмездия, отмечает соавтор исследования Линде Лаянг.