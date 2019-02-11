Кукла вуду с лицом начальника поможет поддерживать производительность на работе

В каждом офисе должна быть кукла вуду, изображающая начальника. Тыканье иглами в тканевого босса, помогает сотрудникам снимать стресс и лучше работать.

Добавить колдовства в корпоративную этику предложили канадские и американские исследователи.

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В эксперименте принимали участие 229 человек. Они издевались над виртуальной куклой в специальном приложении, где можно создать аватар начальника: втыкали в игрушку шпильки, поджигали, дергали плоскогубцами.



Сотрудники работают лучше, если могут согнать злость

После игры у испытуемых улучшилось настроение, а еще они стали лучше справляться с упражнениями на слова.

Люди вымещают злость на игрушке – и, как ни странно, чувство обиды и несправедливости притупляется. Это может быть не кукла вуду, а дартс – годится любой символический жест возмездия, отмечает соавтор исследования Линде Лаянг.