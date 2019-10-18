Купание в море увеличивает уязвимость к инфекциям

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Морская вода меняет микробиом кожи
Морская вода меняет микробиом кожи / watergatebay.co.uk

Американские ученые обнаружили, что морская вода радикально меняет состав микробиома кожи. Такой эффект может существенно ослаблять иммунитет.

Исследователи из Калифорнийского университета, о которых сообщает Science Daily, ставят под сомнение пользу морских купаний.

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Морская вода меняет микробиом кожи

Согласно результатам исследования, пребывание в морской воде, даже если она не загрязнена, изменяет состояние микробиома кожи. Это в свою очередь увеличивает уязвимость к целому ряду инфекций – от желудочно-кишечных до респираторных заболеваний.

Для исследования ученые отобрали девять добровольцев, которые не пользовались солнцезащитным кремом, не принимали антибиотики за последние пол года и не купались в океане в течение 12 часов – и вообще нечасто делали это.

У участников эксперимента несколько раз взяли образцы микробиома кожи. В первый раз это сделали до погружения в воду, а потом через 10 минут, 6 часов и 24 часа после купания.


Купание в море меняет микробиом кожи

До погружения в океан у всех людей были отличные показатели кожных микроорганизмов. Однако купание в море радикально изменило их у всех добровольцев.

В частности, у каждого участника были обнаружены бактерии из рода Vibrio (к этому роду относится возбудитель холеры).

Микробиомы кожи участников начали возвращаться в исходное состояние только через шесть часов после купания. Однако у некоторых добровольцев океанские бактерии оставались на коже и через сутки.

Ученые отмечают, что микробиом кожи играет важную роль в защите организма от инфекций. Когда "родные" бактерии смываются соленой водой, а их место временно занимают бактерии из океана, способность организма противостоять патогенным бактериям снижается.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье
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