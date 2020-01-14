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Все о купании в проруби на Крещение: кому нельзя, как подготовиться и как правильно нырять

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Купание в проруби на Крещение / 24 Канал

Праздник Крещения празднуют все христиане Украины. В этот день есть традиция нырять в ледяную прорубь, но это далеко не для всех людей полезно и даже может серьезно навредить здоровью человека.

Здоровье 24 обратилось к врачу-кардиологу, врачу-терапевту Медицинского центра Medicover Оксане Драганчук, чтобы выяснить, кому купание в проруби противопоказано, как правильно подготовиться и нырять.

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Кому нельзя купаться

Нельзя нырять в прорубь беременным женщинам. Рекомендуется воздержаться от такого экстремального закаливания также пожилым людям, лицам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, аритмия), при наличии какой-либо патологии сосудов, при остеохондрозе и болезни Рейно (когда все время мерзнут руки или ноги). Люди, страдающие от болезней органов дыхания (например астма, бронхит, гайморит, фронтит), также должны воздержаться от желания искупаться в проруби.

Купання в ополонці
Беременным женщинам противопоказано нырять в прорубь
 

 
Врач–кардиолог Оксана Драганчук
“Нельзя купаться людям, у которых есть серьезные кожные заболевания, например, псориаз, экзема. Также врачи просят воздержаться от купания мужчин, страдающих простатитом, аденомой предстательной железы и женщин с гинекологическими заболеваниями. Крещенские купания не принесут пользы также людям, страдающим от бессонницы, у кого были случаи судорг, эпилептика, людям, которые склонны к невротическим реакциям, состоящих на учете у психиатра  или получающие психологическую помощь".

Как подготовиться к купанию

Лучшее время для начала закаливания водой – лето и осень. Идеально проводить водные процедуры в утренние часы, сразу же после сна или в конце утренней зарядки.

Приступая к закаливанию, сначала примите легкие водные процедуры с температурой воды +33 ... + 34°С. Затем переходите к более низким температурам, снижая через каждые 3-4 дня температуру воды на 1°С, и постепенно, через 1,5-2 месяца, доведите ее в зависимости от самочувствия и состояния здоровья до +20 ... + 18°С и ниже.

 
Врач–кардиолог Оксана Драганчук
Во время процедур человек не должен испытывать неприятных ощущений и озноба. Нужно всегда помнить, что основным фактором закалки является температура воды, а не продолжительность водной процедуры. Поэтому необходимо придерживаться следующего правила: чем холоднее вода, тем короче должно быть время ее контакта с телом. И еще нужно осознать: если вы хотите правильно закалить свой организм, то это должно быть систематически, а не разово, в виде погружения в прорубь”.

Если вы не планируете нырять, все равно советуем задуматься о закаливании. Во-первых, систематическое закаливание организма – это надежное профилактическое средство против различных случайных охлаждений тела. Также это хорошая стимуляция иммунитета и отличная профилактика респираторных заболеваний. А еще закаливание – это отличная профилактика варикозного расширения вен.

Купання в ополонціЗакаливание улучшит ваше здоровье

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Как правильно окунаться

В ледяной воде не стоит находиться дольше 10-15 секунд, поэтому нужно быстро окунуться с головой и сразу же выйти на сушу. Несмотря на то, что после холодоного стресса ощущается воображаемый прилив жара (это связано с реакцией сосудов на воздействие холода), после купания нужно обтереть тело полотенцем и надеть сухую одежду (в том числе головной убор), выпить горячий чай с медом.

Ни в коем случае нельзя употреблять спиртное и, по возможности, не ходить пешком на дальние расстояния, а сесть в теплый транспорт.

Доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Буковинского государственного медицинского университета Акентьев Сергей Александрович советует придерживаться таких правил, если ваше окунание будет происходить впервые:

  1. быть уверенным в хорошем состоянии своего физического здоровья;
  2. подумать, с какой целью осуществляется окунание. Быть уверенным в себе, спокойно идти на погружение, зная, что все будет хорошо;
  3. перед окунанием необходимо сделать физическую разминку или пробежаться;
  4. ни в коем случае перед купанием не принимайте алкоголь, наркотические средства или лекарственные препараты;
  5. перед тем, как зайти в воду, отдельно смочите лицо, руки, ноги, живот и спину;
  6. выйдя на берег, станьте на заранее подготовленный коврик, быстро высушите себя насухо большим полотенцем;
  7. не купайтись на пустой желудок и сразу после еды.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Публикации Статьи
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