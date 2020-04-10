Купить тест на коронавирус и сделать его самостоятельно невозможно, – Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что купить быстрый тест для выявления коронавируса и сделать его самостоятельно невозможно. Соответствующий тест может сделать только врач.
Об этом мэр столицы рассказал во время онлайн-прессбрифинга.
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Кличко объяснил, что пациентам с симптомами болезни врач сначала делает экспресс-тест на наличие антител к коронавирусу. Если тест окажется положительным, то у пациента отбирают образцы для ПЦР-теста.
Он отметил, что сейчас в столице есть более 13 тысяч экспресс-тестов, и "пока этого достаточно".
Кроме того, в Киеве уже провели более 3,5 тысячи ПЦР-тестов. По словам Кличко, пока что таких тестов тоже хватает на всех людей с подозрением на COVID-19.
Мэр столицы добавил, что пока украинские тест-системы для ПЦР-исследования не используют, ведь они еще не появились.
Насколько я знаю, Минздрав заказал 2 миллиона тестов отечественным институтам. На следующей неделе ожидают первую партию – 20 тысяч. На сколько они будут качественными и эффективными – увидим на практике использования,
– заявил он.
ПЦР-тест и экспресс-тест – в чем разница / Инфографика 24 канала
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