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Курение каннабиса вызывает ложные воспоминания

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Курение каннабиса вызывает ложные воспоминания / Unsplash

Ученые рекомендуют не доверять своим воспоминаниям во время употребления каннабиса.

В новом исследовании ученого Джонаса Рамакерса, которое было опубликовано в понедельник, говорится, что человек, который хотя бы раз попробовал каннабис, вдвое увеличил количество "ложных воспоминаний".

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Ложное воспоминание – что это?
Это воспоминание о чем-то, что не произошло, или память, которая отличается от того, как это было на самом деле.

По словам Рамакерса, все люди склонны к формированию ложных воспоминаний. Однако восприимчивость к этому возрастает при употреблении каннабиса.

Так, под действием наркотиков люди могут легко принять поддельную информацию за правду и свои воспоминания.

"Это исследование показало, что каннабис увеличил количество ложных воспоминаний во всех трех парадигмах памяти", – сказал Рамакерс.

Куріння канабісу викликає помилкові спогади
Курение каннабиса вызывает ложные воспоминания / Unsplash

В чем заключается важность исследования?

Ученый привел пример тех стран, которые рассматривают вопрос легализации марихуаны, так как это может повлиять на уголовные расследования. К примеру, власти и правоохранители должны быть особенно осторожными, опрашивая кого-то, потому что правонарушители или свидетели могут распространять эти "ложные воспоминания", которые являются неправдивыми.

Ученые в одном из первых исследований смогли убедить людей, которые принимали участие в эксперименте, якобы они были потеряны в торговом центре в детстве и их нужно было спасти и объединить со своей семьей.

В другом эксперименте исследователи побуждали людей думать о том, что они в детстве пережили нападение бешеного животного, или попадали в аварию.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Наркотики
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