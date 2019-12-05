Курение марихуаны связывают с раком яичек

24 Читати новину українською
Кадр из фильма "Бойцовский клуб" / sites.google.com

Хотя курение марихуаны не связывают с раком легких, однако оказалось, что оно может повышать риск возникновения рака яичек.

Ученые обнаружили эту связь, рассмотрев 25 исследований, которые проводились в период с 1973 по 2018 год, сообщает JAMA Network Open.

К теме: Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле

Хотя в большинстве стран каннабис является запрещенным наркотическим веществом, культура употребления марихуаны стремительную растет.

Специалисты изучили исследования, в которых рассматривались возможные связи курения каннабиса с раком легких, головы и шеи и яичек. Оказалось, что среди этих заболеваний марихуана была связана только с раком яичек. У людей, употреблявших каннабис в течение 10 лет, риск этой онкологии рос на 36%.

Ученые говорят, что эта область нуждается в более широких исследованиях, чтобы понять конкретную причину, тем более, другие заболевания не выявили связей с употреблением марихуаны. На результаты может влиять этнический состав группы людей, регион проживания, привычки человека, и качество самого вещества, ведь состав марихуаны может отличаться в зависимости от того, используются ли при выращивании какие-то примеси.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Дело Порошенко: в чем подозревают и что грозит пятому президенту Украины
сегодня
1520
Теги: Мужское здоровье Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
4 декабря 18:58 "Интерактивная тетрадь для психов": что не так с книгой Фреймут
Анастасія Кушпіт 137
4 декабря 16:57 Химическая кастрация: что это, как действует и к кому применяют
Олександр Бевза 9478
4 декабря 14:30 Медреформа в Украине: ТОП-5 достижений системы eHealth
Олександр Бевза 173
3 декабря 16:37 Инвалидность – не диагноз: 9 впечатляющих историй успеха, которые вас удивят
Юліана Вінтюк 1166
26 ноября 19:47 В каких продуктах больше всего полезных жиров: ответ эксперта
Юлія Девда 1833
Новости
Больше новостей
Залиште відгук