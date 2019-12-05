Курение марихуаны связывают с раком яичек

Хотя курение марихуаны не связывают с раком легких, однако оказалось, что оно может повышать риск возникновения рака яичек.

Ученые обнаружили эту связь, рассмотрев 25 исследований, которые проводились в период с 1973 по 2018 год, сообщает JAMA Network Open.

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Хотя в большинстве стран каннабис является запрещенным наркотическим веществом, культура употребления марихуаны стремительную растет.

Специалисты изучили исследования, в которых рассматривались возможные связи курения каннабиса с раком легких, головы и шеи и яичек. Оказалось, что среди этих заболеваний марихуана была связана только с раком яичек. У людей, употреблявших каннабис в течение 10 лет, риск этой онкологии рос на 36%.

Ученые говорят, что эта область нуждается в более широких исследованиях, чтобы понять конкретную причину, тем более, другие заболевания не выявили связей с употреблением марихуаны. На результаты может влиять этнический состав группы людей, регион проживания, привычки человека, и качество самого вещества, ведь состав марихуаны может отличаться в зависимости от того, используются ли при выращивании какие-то примеси.

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