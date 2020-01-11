Курсы для беременных облегчают беременность

Израильские ученые выяснили, что посещение занятий для подготовки к родам уменьшают риски для матери и ребенка при нормальных, вагинальных родах и снижают долю лекарственных вмешательств.

Чтобы понять истинную пользу курсов для беременных, специалисты проанализировали данные о родах женщин, которые посещали группы для подготовки беременных и тех, кто отказались от таких занятий, сообщает International Journal of Gynecology&Obstetrics.

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В исследование приняли участие 318 будущих мам, ровно половина из которых (159) посещали курсы для беременных.

Оказалось, что посещение уроков действительно уменьшало риски дополнительных вмешательств и осложнений при вагинальных родов. Результат оказался таким же даже после учета различий в анамнезе, социально-экономических факторов и других особенностей, которые могут влиять на ход рождения ребенка.

Участницы исследования, посещали занятия, значительно реже подвергались искусственному стимулированию родов, кесареву сечению, разрывам и эпизиотомии. Женщины, которые не посещали занятия, втрое чаще подвергались вакуумной экстракции.

Адекватная подготовка к родам и донесение информации специалистами, способствует пониманию матерей инструкций акушерок и врачей. Эта подготовка приводит к меньшей необходимости вмешательства и уменьшение количества инструментальных родов. Важно, чтобы медицинские работники улучшали доступность курсов и модифицировали их так, чтобы они подходили для всех беременных женщин,

– рассказывает автор исследования Охад Глюк.

Специалисты добавили, что такие курсы способствуют увеличению частоты естественных родов, тем самым уменьшая тревогу будущих рожениц.

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