В лаборатории Уханя отрицают наличие COVID-19 у подопытных мышей
В лаборатории вирусологии, расположенной в китайском городе Ухань, заявили, что действительно изучали коронавирусную инфекцию у летучих мышей. В то же время представители лаборатории заявили, что нового штамма, который вызвал пандемию, у испытуемых не было.
Віруси, які досліджували у лабораторії Уханя, лише на 79,8% були генетично схожі на новий коронавірус. Про це повідомляє The Guardian.
Важливо У лабораторії Уханя відповіли на закиди про штучне створення коронавірусу
Окрім того, у лабораторії вважають безпідставними претензії США щодо витоку штаму з лабораторії.
Наш інститут вперше отримав клінічний зразок невідомої пневмонії 30 грудня 2019 року. До цього ми не знали, ніколи не стикалися, не досліджували та не зберігали вірус. Як і всі решта, ми не знали, що вірус існує. Як він міг вийти з нашої лабораторії, якщо у нас його ніколи не було,
– запитав голова лабораторії в Ухані Ван Яньї.
Директор Уханьского інституту вірусології Юань Чжімінь раніше говорив, що не вірить у те, що люди володіють достатніми знаннями для створення SARS-CoV-2.
Штучне походження коронавірусу: що про це відомо
- Теорію про штучне походження коронавірусу висунув телеканал Fox News з посиланням на кількох американських чиновників. Телеканал припускає, що коронавірус походить саме з лабораторії Уханя.
- Цікаво, що аргументами цієї теорії було, наприклад, стримування китайською владою правди про коронавірус. Буцімто "нульовим пацієнтом" є співробітник вірусологічної лабораторії.
- Також був аргумент проти головної теорії Китаю про походження вірусу з уханського ринку морепродуктів. Мовляв, там ніколи не продавали кажанів.
Більше про те, який вигляд має лабораторія в Ухані – читайте за посиланням.