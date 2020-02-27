Лайнер Diamond Princess покинули все пассажиры, экипаж продолжил карантин

Члены экипажа останутся на карантине, сойдя с корабля, поскольку они контактировали с пассажирами, которые могли быть заражены вирусом.

Борт покинул последний пассажир, пишет China News.

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150 членов экипажа высадят в течение нескольких следующих дней. После того, как они покинут корабль, их поместят на карантин на 14 дней.

Такие меры необходимы, ведь они контактировали с пассажирами, которые могли быть заражены вирусом.

Что известно о вспышке коронавируса на лайнере

На борту лайнера Diamond Princess было 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе – 25 украинцев.

По состоянию на 26 февраля, среди пассажиров лайнера количество инфицированных коронавирусом Covid-2019 – 705 человек.

27 февраля МИД Украины подтвердило, что на круизном лайнере коронавирусом заразились четверо украинцев.

17 января США эвакуировали 300 своих граждан, и у 14 из них обнаружили коронавирус Covid-19.

Власти Японии отметили, что если другие страны также захотят забрать своих граждан – они готовы к сотрудничеству.

Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не выявили, или те, кто ждет результатов теста, остаются на судне не менее 14 дней.

9 февраля установили первые 70 случаев заражения на судне, впоследствии сообщили еще о шести людях, которых госпитализировали из-за болезни на коронавирус, в частности украинца.

Говорят, что пассажиров заразил вирусом 80-летний мужчина, который был на лайнере с 20 по 25 января, а затем сошел на берег в Гонконге.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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