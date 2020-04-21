Лечение коронавируса стволовыми клетками: разрешено ли это в Украине
Некоторые частные клиники начали рекламировать методику лечения и профилактики коронавируса с использованием стволовых клеток. Однако в Минздраве говорят, что приказа о лечение стволовыми клетками в Украине нет.
Во время пресс-брифинга Минздрава журналисты подняли вопрос о том, что некоторые частные компании рекламируют лечение коронавируса стволовыми клетками и якобы ссылаются на разрешение Минздрава.
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Максим Степанов отметил, что в некоторых странах мира открыли клинические испытания по лечению коронавируса методом стволовых клеток. Впрочем он добавил, что Минздрав не издавал приказа о лечение коронавируса по этой методике.
По словам Степанова, в министерство еще не поступали материалы по открытию такого клинического испытания ни от одной компании. Следовательно, если в Минздрав поступит такой запрос, то специалисты рассмотрят этот вопрос и будут принимать дальнейшее решение о введении этой методики.
Министр отметил, что услуга активно рекламируется, но ученые предостерегают, что лечение методом стволовых клеток может привезти к чрезмерной реакции организма, что может осложнить течение заболевания.
Отметим, что в Украине разрешили лечить больных COVID-19 некоторыми экспериментальными препаратами, которые демонстрируют положительные результаты во время клинических исследований. В связи с этим, из-за бешеного спроса препарат Плаквенил фактически исчез из украинских аптек. Стратегические запасы препарата в больницах заканчиваются, но 18 апреля Украина получила новую партию от другого производителя.
В субботу Минздрав получил еще 1 400 упаковок гидроксихлрохина (Плаквенила, – ред.) от другого производителя. Уже сегодня будет подписано соответствующее распределение и это лекарственное средство будет доставлено в наши регионы и будет находиться и больницах,
– заявил Степанов.
Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала
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