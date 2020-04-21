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Лечение коронавируса стволовыми клетками: разрешено ли это в Украине

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Можно ли лечить коронавирус стволовыми клетками в Украине / scienews.com

Некоторые частные клиники начали рекламировать методику лечения и профилактики коронавируса с использованием стволовых клеток. Однако в Минздраве говорят, что приказа о лечение стволовыми клетками в Украине нет.

Во время пресс-брифинга Минздрава журналисты подняли вопрос о том, что некоторые частные компании рекламируют лечение коронавируса стволовыми клетками и якобы ссылаются на разрешение Минздрава.

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Максим Степанов отметил, что в некоторых странах мира открыли клинические испытания по лечению коронавируса методом стволовых клеток. Впрочем он добавил, что Минздрав не издавал приказа о лечение коронавируса по этой методике.

По словам Степанова, в министерство еще не поступали материалы по открытию такого клинического испытания ни от одной компании. Следовательно, если в Минздрав поступит такой запрос, то специалисты рассмотрят этот вопрос и будут принимать дальнейшее решение о введении этой методики.

Министр отметил, что услуга активно рекламируется, но ученые предостерегают, что лечение методом стволовых клеток может привезти к чрезмерной реакции организма, что может осложнить течение заболевания.

Отметим, что в Украине разрешили лечить больных COVID-19 некоторыми экспериментальными препаратами, которые демонстрируют положительные результаты во время клинических исследований. В связи с этим, из-за бешеного спроса препарат Плаквенил фактически исчез из украинских аптек. Стратегические запасы препарата в больницах заканчиваются, но 18 апреля Украина получила новую партию от другого производителя.

В субботу Минздрав получил еще 1 400 упаковок гидроксихлрохина (Плаквенила, – ред.) от другого производителя. Уже сегодня будет подписано соответствующее распределение и это лекарственное средство будет доставлено в наши регионы и будет находиться и больницах,
– заявил Степанов.


Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Лечение Здоровье Лекарства Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов Новости Здоровье
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