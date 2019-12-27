Лечение облысения может стать реальностью: новое исследование

Американские ученые выявили новый фактор, который может играть ключевую роль в выпадении волос. Понимание всего процесса позволяет рассмотреть новые виды профилактики и лечения облысения.

Вероятно, ученые нашли способ остановить выпадение волос, сообщает Science.

По теме: Как правильно лечить выпадение волос

Специалисты заметили, что дермальная оболочка, которая окружает волосяные фолликулы, является мышцей, которая подтягивает сосочки дермы к волосяной луковице. Ученые предположили, что дермальная оболочка связана с процессом выпадения волос, так как выталкивает стержень вверх для того, чтобы освободить место для роста новых волос.

Вероятно, выпадение волос начинается тогда, когда этот процесс происходит слишком часто. Конечно, заблокировав дермальные оболочки, это не поможет вырастить новые волосы. Но это даст возможность сохранить те, которые уже есть на голове.

Мы не можем контролировать добровольно эти мышцы, потому что они словно мышцы в кровеносных сосудах. Но мы можем влиять на них с помощью медицинских препаратов,

– рассказывает автор исследования Майкл Рэндл.

Влияние на дермальну оболочку позволяет не только остановить цикл роста, но и сохранить волосы как можно дольше, не допуская регрессии волосяного фолликула. Если дерматологи начнут влиять на эту мышцу, они смогут предотвращать переход фолликулов в спящее состояние, во время которого волосяные луковицы не функционируют.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.