Лечение симптомов менопаузы может вызвать рак

Ученые выяснили, что во время заместительной гормональной терапии, которую обычно назначают при менопаузе, риск заболевания раком молочной железы вдвое выше, чем считалось ранее.

Исследования уже доказывали, что заместительная гормональная терапия может привести к образованию рака. Тем временем к заместительной гормональной терапии прибегают около 12 миллионов человек в совокупности в США, Великобритании и других странах Европы, пишет The Guardian.

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Согласно новым данным, чем дольше женщина находится на терапии, тем выше риск заболевания и даже при прекращении терапии он сохраняется около десяти лет. Так, в исследовании говорится, что одна из пятидесяти женщин, которая имеет среднестатистический вес и в течение пяти лет принимает распространенную форму гормональной терапии – комбинацию эстрогена и прогестерона, – столкнется с раком молочной железы.

Менопауза – что это? Это прекращения у женщин менструации, которое сопровождается замедленным обменом веществ, уменьшением выработки гормонов в организме.

Британские специалисты рекомендуют людям, которые ранее прибегали к заместительной гормональной терапии или проходят терапию сейчас, внимательно отнестись к любым признакам возможного образования рака. Другие призывают не паниковать и проконсультироваться с врачом, если что-то вызывает беспокойство.



Гормональная терапия во время менопаузы может вызвать рак

"Женщины должны знать про новые данные, которые нужно учитывать вместе с другими рисками и преимуществами использования заместительной гормональной терапии", – рассказала Сара Бранч, сотрудница Управления по контролю за оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Великобритании.

Организация рекомендует женщинам принимать препараты заместительной гормональной терапии только в низких дозах и в течение короткого времени: исследование также показывает, что в первый год приема риск невысокий.

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