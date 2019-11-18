Лечение синдрома Дауна может стать реальностью: изобретено лекарство

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Лечение синдрома Дауна / Unsplash

Ученым удалось исправить дефицит памяти, связанный с синдромом Дауна, а также улучшить способности к обучению.

Американские ученые пришли к выводу, что некоторые интеллектуальные нарушения при синдроме Дауна вызваны изменением синтеза белка в гиппокампе – части лимбической системы мозга, которая является крайне необходимой для формирования памяти. Важно, что они смогли исправить эти нарушения у мышей, сообщает Nature.

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Исследователи использовали методику, которая позволяет визуализировать синтез белка в клетке – полисомное профилирование. Таким образом они выяснили, что в гиппокампе мышей линии Ts65Dn синтезируется на 39% меньше белка.

 
Ts65Dn – это
Линия мышей, которая разработана для изучения синдрома Дауна.

Оказывается, клетки гиппокампа модельных мышей активируют интегрированную стрессовую реакцию в том случае, если что-то идет не так – например, количество хромосом отличается от нормы.

Синтез белка необходим для высших когнитивных функций, поэтому, когда уровень экспрессии снижается, возникает патология формирования памяти,
– рассказывает автор исследования Питер Уолтер.

Интегрированная стрессовая реакция активируется одним из четырех ферментов, однако лишь один из них (PKR) "запускается" во время стрессовой реакции в клетках гиппокампа. Заблокировав PKR, ученые не только подавили эту реакцию и повысили синтез белка, но и улучшили когнитивные функции мышей.


Лечение синдрома Дауна может стать реальностью

После подавления стрессовой реакции мозг животных передавал значительно меньше подавляющих сигналов, которые усложняли процесс обучения и мешали формировать новые досрочные воспоминания.

Ранее синдром Дауна считался полностью неизлечимым, однако результаты этого исследования являются толчком для поиска эффективных методов лечения этого синдрома.

Никто не думал, что можно что-то сделать. Но мы, возможно, наткнулись на золотую жилу,
– оптимистично добавляет Питер Уолтер.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье исследования Медицина Мозг
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