Лечение угрей на коже: что такое pH и почему важно о нем знать
Знание о pH является основой в борьбе с угревой болезнью, ведь нормальный рН кожи необходим для оптимального функционирования кожного барьера
О тонкостях химического состава кожи рассказала врач-дерматолог Виктория Миронюк.
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Как лечить угри
Исследования показывают, что дисбаланс рН на коже приводит к воспалительным и инфекционным процессам, угрям и закупориванию пор. Тем самым он провоцирует размножение бактерий на коже, которые обычно находятся в поту.
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Поскольку кожа меняет рН, условно-патогенная бактериальная флора меняется, а кожа становится чувствительной к инфекциям.
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Исследования, которое сравнивало уровни рН на различных типах кожи показало, что кислотность кожи у людей с угрями ниже нормы.
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Это означает, что кожа с акне требует особого ухода средствами с содержанием рН.
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