Лечение угрей на коже: что такое pH и почему важно о нем знать

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Лечение прыщей: что такое pH кожи / Unsplash

Знание о pH является основой в борьбе с угревой болезнью, ведь нормальный рН кожи необходим для оптимального функционирования кожного барьера

О тонкостях химического состава кожи рассказала врач-дерматолог Виктория Миронюк.

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Что такое pH?
pH кожи – это кислотно-щелочной баланс, который содержится в молекулах воды. Грубо говоря, это показатель кислоты и щелочи, который меняется в зависимости от состояния кожного барьера человека.

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Исследования показывают, что дисбаланс рН на коже приводит к воспалительным и инфекционным процессам, угрям и закупориванию пор. Тем самым он провоцирует размножение бактерий на коже, которые обычно находятся в поту.

Поскольку кожа меняет рН, условно-патогенная бактериальная флора меняется, а кожа становится чувствительной к инфекциям.

Исследования, которое сравнивало уровни рН на различных типах кожи показало, что кислотность кожи у людей с угрями ниже нормы.

Это означает, что кожа с акне требует особого ухода средствами с содержанием рН.

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Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Красота Дерматология
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