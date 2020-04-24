Лечили открытые раны заплесневелым хлебом: как ученые изобрели антибиотики – впечатляющие детали

Прием антибиотиков – распространенный метод лечения в современном мире. Однако в прошлом веке, чтобы изобрести эти медикаменты ученые были вынуждены изучать много нюансов. В частности, микробы, которые имели антибактериальный эффект, находили даже в заплесневевшем хлебе.

О том, как изобрели антибиотики – читайте в материале 24 канала.

Когда изобрели антибиотики

Эта история начинается еще задолго до того, как медицина начала приобретать современные очертания. В конце 1980-х годов ученые раскопали скелет, родом из исторической суданской области Нубии. По подсчетам ученых, человек жил в 350-х годах нашей эры.

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На костях ученые обнаружили следы тетрациклина – антибиотика, который помогает от венерических заболеваний и даже может подавлять возбудители чумы.



Раскопки скелету / Фото: скриншот из видео

"Проба костей обозначена меткой тетрациклина, а популяция употребляла пищу с содержанием тетрациклина в своем диетическом режиме", – указано в медицинской библиотеке США.

Антибиотики - что это? Продукты жизнедеятельности (или их синтетические аналоги живых клеток (бактериальных, грибковых, растительного и животного происхождения), которые избирательно подавляют функционирование других клеток — микроорганизмов, опухолей и тому подобное.

► Лечение ран заплесневелым хлебом

В Древнем Египте, Китае и в Греции открытые раны лечили с помощью заплесневелого хлеба. Там были питательные микробы, которые действительно имели антибактериальный эффект. И все же, первые серьезные шаги ученые сделали уже в XX веке.



Заплесневелым хлебом лечили раны / Фото: naurok.com

Антибиотик пенициллин

Британский бактериолог Александр Флеминг в 1928 году изобрел первый известный в мире антибиотик – пенициллин. А сделал это вообще случайно. Просто уехал в отпуск, а в чашке Петри – сосуде для исследований – оставил бактерии стафилококка и гриб Penicillium notatum.



Александр Флеминг / Фото: medprosvita

Организм разрастался стеклом, а когда Флеминг вернулся с каникул, то заметил: Penicillium notatum испачкал всю посуду. Там, где была плесень, бактерий стафилококка не было. Тогда Флеминг и понял, что плесневые грибы препятствуют распространению бактерий.

Флеминг вдохновился на дальнейшее эксперимент и обнаружил, что культура плесени препятствует росту стафилококков даже при разведении в 800 раз. Он назвал действующее вещество пенициллином,

– рассказали в Нобелевском комитете.

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Первым антибиотик испытал полицейский

На протяжении 12 лет Александр Флеминг пытался заинтересовать проектом коллег из медицины, но ему никак не удавалось. В конце концов, бактериолог и сам оставил идею. Но ее в 1940 году подхватили другие исследователи: ученые Оксфордского университета Говард Уолтер Флори и Эрнст Борис Чейн.



Говард Уолтер Флори и Эрнст Борис Чейн / Фото: daju-spravku

Ученые выделили пенициллин из продуцентов – то есть организмов, которые его производили. В начале 1941 года пенициллин ввели мужчине с тяжелой стафилококковой инфекцией. Это был первый пациент – оксфордский полицейский Альберт Александр. Он заразился недугом, когда поцарапал руку шипом розы. Оттуда возбудитель и попал в кровь. Ученым не удалось спасти жизнь Александра, потому что количества пенициллина было слишком мало для полного курса лечения.

Зато уже в следующем, 1942 году, Флори и Чейн таки получили необходимое количество препарата для спасения больных. За это открытие исследователи получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Стрептотрицин изобрел уроженец Киевщины

Уже через 10 лет, в 1952 году, Нобелевскую премию за открытие еще одного антибиотика забрал американский исследователь, уроженец Киевщины, еврей Зельман Абрахам Ваксман.



Зельман Абрахам Ваксман / Фото: Укринформ

Еще в 1940-х годах Ваксман и его команда открыли стрептотрицин. Этот антибиотик был особенно ценным для медицинской сферы, ведь помогал лечить тяжелое легочное заболевание – туберкулез. После нескольких лет исследований и тестирований стрептотрицин начали широко использовать. Ваксман запустил огромный исследовательский механизм: при жизни он открывал программы, которые позволяли другим ученым искать антибиотики. Так за несколько следующих лет ученые находили все больше и больше противобактериальных препаратов.

А вот в последние годы никаких новых классов антибиотиков ученые не обнаружили. А все потому, что разработка антибактериальных лекарств стала слишком дорогой и непривлекательной для фармацевтических компаний. А еще инфекционные болезни с летальным исходом превратились в такие, которые можно спокойно вылечить: стафилококк, гонорея, сифилис – все эти недуги стали такими, которые при правильном лечении не представляют угрозы для жизни.

Мировое медицинское сообщество во второй половине ХХ века расслабилось: антибиотики позволяли легко бороться с инфекциями. А зря успокоились, ведь уже через несколько лет после изобретения таких лекарств возбудители болезней начали проявлять антибиотикорезистентность.

Антибиотикорезистентность - что это? Это устойчивость бактерий к одному или нескольким антибиотикам. Прежде всего она возникает из-за безответственного отношения к приему препаратов. Неконтролируемое и неправильное назначение лекарств "обучает" бактерию бороться с тем или иным классом антибиотиков.

Гонорея приспосабливается к организму

Так, например, венерическая болезнь гонорея "учится" приспосабливаться к человеческому организму, несмотря на антибиотики. Для того, чтобы вылечить триппер, нужно одновременно применять инъекции и таблетки.

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Однако некоторые интернет-аптеки в Англии предлагали пациентам лишь пероральные лекарства. Когда пациент употреблял только один вид препаратов, бактерия приобрела устойчивость к антибиотикам. Следовательно, заверила главный врач Великобритании Салли Дэвис, если не придерживаться рекомендаций медиков, гонорея может просто стать неизлечимой болезнью.

Гонорея - что это? Это инфекция, передающаяся половым путем. Ее вызывает бактерия, которая называется Neisseria gonorrhoeae или гонококк.

Не стоит употреблять антибиотики во время гриппа

Министерство здравоохранения рекомендует не заниматься самолечением и не прерывать курс антибиотиков. А еще – использовать их тогда, когда назначает врач. Не рекомендуйте антибиотики родственникам, друзьям, коллегам – то есть вообще не советуйте лекарства никому. Этим должны заниматься только эксперты. Последний совет – не стоит принимать антибиотики во время гриппа.



В Минздраве советуют не заниматься самолечением / Фото: healthcenter

"Грипп – это вирусное заболевание. Антибиотики имеют способность подавлять функционирование или убивать бактерии и некоторые микроорганизмы. Поэтому для лечения гриппа назначают исключительно противовирусные препараты, которые, кстати, не вылечат вас от гриппа сразу, однако они будут способствовать более быстрому выздоровлению и смягчению симптомов", – заверили в Минздраве.

И, традиционно, бонусный совет: регулярно мойте руки, избегайте контакта с больными людьми и вовремя делайте прививки. Такие простые вещи действительно спасают от сотни, если не тысячи недугов.