Лечить коронавирус готовы: главный санврач Украины проверил госпитали в трех городах

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко проинспектировал госпитали в Житомире, Ровно и Сарнах. В них при необходимости будут принимать пациентов с коронавирусом.

Больницы для проверки выбрали без всякой закономерности, а на местах никто не знал о визите главного санитарного врача. Об этом Виктор Ляшко сообщил в фейсбуке.

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Во всех больницах есть инфекционные боксы, выделенные специально на случай регистрации или подозрения Covid-19. Сейчас они пустуют и готовы в любую минуту принимать пациентов,

– отметил Ляшко.

Он добавил, что во всех трех больницах знают, что будут делать в случае необходимости проводить реанимационные мероприятия.

По его словам, в Житомирской больнице есть отделение интенсивной терапии. Кроме того, есть план на случай, как и где оказывать помощь большему количеству людей, какие отделения переоборудовать.

В Ровно до конца следующей недели полностью подготовят отделение интенсивной терапии в инфекционном отделении. Однако при необходимости там готовы оказать помощь уже сейчас – пациентов готовы принимать другие отделения.

Ляшко также добавил, что медперсонал настроен решительно, при необходимости люди готовы работать круглосуточно. "С уверенностью могу сказать – медицинская система Украины готова принимать и лечить пациентов с коронавирусной инфекцией", – заверил главный санитарный врач.

Важно! Сейчас в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировали. Известно, что 4 украинца заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка заразилась в Италии.

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