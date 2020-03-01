Лечить коронавирус готовы: главный санврач Украины проверил госпитали в трех городах
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко проинспектировал госпитали в Житомире, Ровно и Сарнах. В них при необходимости будут принимать пациентов с коронавирусом.
Больницы для проверки выбрали без всякой закономерности, а на местах никто не знал о визите главного санитарного врача. Об этом Виктор Ляшко сообщил в фейсбуке.
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Во всех больницах есть инфекционные боксы, выделенные специально на случай регистрации или подозрения Covid-19. Сейчас они пустуют и готовы в любую минуту принимать пациентов,
– отметил Ляшко.
Он добавил, что во всех трех больницах знают, что будут делать в случае необходимости проводить реанимационные мероприятия.
По его словам, в Житомирской больнице есть отделение интенсивной терапии. Кроме того, есть план на случай, как и где оказывать помощь большему количеству людей, какие отделения переоборудовать.
В Ровно до конца следующей недели полностью подготовят отделение интенсивной терапии в инфекционном отделении. Однако при необходимости там готовы оказать помощь уже сейчас – пациентов готовы принимать другие отделения.
Ляшко также добавил, что медперсонал настроен решительно, при необходимости люди готовы работать круглосуточно. "С уверенностью могу сказать – медицинская система Украины готова принимать и лечить пациентов с коронавирусной инфекцией", – заверил главный санитарный врач.
Важно! Сейчас в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировали. Известно, что 4 украинца заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка заразилась в Италии.
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Основное о коронавирусе Covid-2019
- По состоянию на 1 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 979 человек. Общее количество инфицированных – 86 986 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 42 294 человека.
- В Италии зафиксировали 34 смертельных случая от коронавируса. Специалисты подтвердили 1129 случаев заражения коронавирусом. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии. Среди больных – 4 детей.
- В Беларуси зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболел студент, который приехал из Ирана.
- В Литве также зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболела женщина, которая недавно вернулась из итальянского города Верона.
- Сразу о трех случаях заражения коронавирусом сообщили в Чехии. Все трое больных недавно вернулись из Италии.
- В Иране подтвердили 388 случаев заражения коронавирусом. Официально сообщили о 34 смертях. Известно, что также коронавирусом заболели несколько чиновников.
- После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Южной Корее: количество больных коронавирусом Covid-2019 превысило 3 тысячи человек.
Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала
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