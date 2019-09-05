Легализация медицинской марихуаны: Супрун отреагировала на заявление главы Минздрава Скалецкой
Новоназначенный министр Зоряна Скалецкая уже успела пообщаться с журналистами и рассказать о первоочередных задачах Минздрава. В частности, она прокомментировала вопрос легализации медицинского каннабиса.
По словам Зоряны Скалецкой, к законопроекту, который подали в Раду о легализации медицинской марихуаны, было много вопросов. Но вопрос о легализации медицинского каннабиса будут обсуждать в дальнейшем.
Читайте также: Кто такая Зоряна Скалецкая: биография новой руководительницы Минздрава
На это экс-глава Минздрава Ульяна Супрун ответила, что на самом деле законопроект уже разработан. Также существует проект постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров".
Он (законопроект о легализации медицинской марихуаны – 24) регулирует использование медицинского каннабиса, и его нужно только принять. Разработка нового законопроект – это потерянное время для пациентов, нуждающихся в таких препаратах для лечения. А это – около двух миллионов украинцев,
– убеждена Ульяна Супрун
Что предусматривает постановление
Постановлением предлагается внести изменения в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Каннабис и его производные будут перенесены из перечня веществ, оборот которых запрещен, в перечень оборот которых ограничен.
То есть, в Украине будут производить и распространять лекарства из каннабиса. Но они будут строго контролироваться. Ульяна Супрун отмечает, что проект постановления прошел необходимое согласование, в частности, одобрен на Правительственном комитете.
Читайте также: Где в мире легализуется марихуану: инфографика
Во время последнего заседания законопроект был заблокирован из-за замечаний от МВД Украины (ранее также согласовали этот акт).
Медицинские препараты, содержащие каннабис не является наркотиками. Такие препараты не вызывают привыкания или зависимости. Они в основном содержат вещество каннабидиол (КБД).
Вместе с тем рекреационный каннабис, применяемый для получения удовольствия, содержит значительное количество тетрагидроканнабинола (ТГК). ТГК обладает выраженными психотропными эффектами, возбуждает нервную систему и может вызвать привыкание и интоксикацию. Содержание ТГК в лекарственных средствах четко регламентируют и контролируют.
Читайте также: По следам Супрун или в обход: что планирует новый министр Минздрава Скалецкая
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.