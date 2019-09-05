Легализация медицинской марихуаны: Супрун отреагировала на заявление главы Минздрава Скалецкой

Новоназначенный министр Зоряна Скалецкая уже успела пообщаться с журналистами и рассказать о первоочередных задачах Минздрава. В частности, она прокомментировала вопрос легализации медицинского каннабиса.

По словам Зоряны Скалецкой, к законопроекту, который подали в Раду о легализации медицинской марихуаны, было много вопросов. Но вопрос о легализации медицинского каннабиса будут обсуждать в дальнейшем.

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Зоряна Скалецкая “Если мы говорим о законопроекте, который был в Верховной Раде, то по нему достаточно много вопросов, выходит ли он за цель заявленную о медицинском применении. Насколько мне известно, среди депутатов фракции "Слуги народа" есть свои идеи по этому вопросу. Поэтому, возможно, мы увидим новый законопроект”.

На это экс-глава Минздрава Ульяна Супрун ответила, что на самом деле законопроект уже разработан. Также существует проект постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров".

Он (законопроект о легализации медицинской марихуаны – 24) регулирует использование медицинского каннабиса, и его нужно только принять. Разработка нового законопроект – это потерянное время для пациентов, нуждающихся в таких препаратах для лечения. А это – около двух миллионов украинцев,

– убеждена Ульяна Супрун

Что предусматривает постановление

Постановлением предлагается внести изменения в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Каннабис и его производные будут перенесены из перечня веществ, оборот которых запрещен, в перечень оборот которых ограничен.

То есть, в Украине будут производить и распространять лекарства из каннабиса. Но они будут строго контролироваться. Ульяна Супрун отмечает, что проект постановления прошел необходимое согласование, в частности, одобрен на Правительственном комитете.

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Во время последнего заседания законопроект был заблокирован из-за замечаний от МВД Украины (ранее также согласовали этот акт).

Ульяна Супрун “Легализация использования каннабиса в медицинских и научных целях не означает, что "трава" станет доступной для всех, или же увеличится количество наркозависимых. Такие лекарства будут выдавать только рецептурно и под наблюдением врача. В то же время речь не идет о только о курении медицинского каннабиса. Есть разные способы потребления каннабиноидов: масла, таблетки, мази, вапоризация”.

Медицинские препараты, содержащие каннабис не является наркотиками. Такие препараты не вызывают привыкания или зависимости. Они в основном содержат вещество каннабидиол (КБД).

Канабидиол – что это? Это вещество, которое не имеет психотропного действия, обезболивает, расслабляет и тормозит.

Вместе с тем рекреационный каннабис, применяемый для получения удовольствия, содержит значительное количество тетрагидроканнабинола (ТГК). ТГК обладает выраженными психотропными эффектами, возбуждает нервную систему и может вызвать привыкание и интоксикацию. Содержание ТГК в лекарственных средствах четко регламентируют и контролируют.

Ульяна Супрун “ Доступ к препаратам на основе каннабиса — это реализация права пациентов на медицинскую помощь. Важно поддержать это постановление и распространять больше правдивой информации об использовании каннабиса в медицинских и научных целях ”.

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