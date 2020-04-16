Легенда о дезинфекции: в России из-за алкоголизма увеличилось число больных COVID-19, – NYT

Распространено ошибочное мнение, что алкоголь защитит от коронавируса. Люди считают, что такая "дезинфекция организма" снизит риски заражения SARS-CoV-2. Следовательно, в России увеличились продажи алкогольных напитков и случаи домашнего насилия.

Об этом пишет New York Times, добавляя, что во всем мире распространение пандемии коронавируса усиливает страхи, что запертые дома встревоженные люди будут выпивать чаще.

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В России из-за карантина выросли продажи алкоголя

В России же за две недели карантина эти страхи стали реальностью. Много доказательств указывают на то, что скачок в продажах спиртного тесно связан с повышением уровня домашнего насилия.

Пациенты упрямы, раздражены и агрессивны,

– сказал доктор Асадуллин, описывая своих пациентов во время пандемии.

Продажи водки в России выросли на 65% за последнюю неделю марта по сравнению с месяцем ранее – свидетельствуют данные компании GfK, которая занимается рыночными исследованиями. Также выросли случаи домашнего насилия.

Некоторые люди решили, что эта неделя дома – это такие каникулы. К сожалению, это приводит к плохим последствиям,

– сказал губернатор Якутии Айсен Николаев.

Он запретил продажу алкоголя в течение карантинной недели в столице региона городе Якутске, население которого более 300 тысяч. Около десятка из 85 регионов России тоже ограничили продажу спиртного.

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что употребление алкогольных напитков не защищает от COVID-19, в отличие от частого мытья рук.



В России за время карантина выросли продажи алкоголя / Фото Интерфакс

Ненадлежащее информирование населения

Активисты, борющиеся с явлением алкоголизма, отмечают, что вся страна должна ограничить продажи спиртных напитков в период социального дистанцирования. Но пока реакция была частичной. Активисты и врачи обвиняют правительство в плохом информировании населения, что может ухудшить ситуацию.

Председатель организации "Трезвая Россия" говорит, что две недели пытался добиться, чтобы министерство здравоохранения РФ публично заявило, что алкоголь вредит борьбе с коронавирусом.

Но лишь 6 апреля министр Михаил Мурашко во время интервью на телевидении сказал, что "лечение алкоголем" приведет к тому, что пациенты с коронавирусом попадут в больницу в состоянии, "в котором их спасти будет невозможно".

Легенда о "дезинфекции" часто становится оправданием для людей.

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