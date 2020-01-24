Лекарства против алкоголизма могут вылечить рак

Согласно исследованию, проведенному учеными из США, лекарства против диабета, воспалений, алкоголизма и даже для лечения артрита у собак также могут убивать раковые клетки в лаборатории.

Специалисты Института Броуда и Института раковых исследований Дана-Фарбера проанализировали 4518 лекарственных препаратов, предназначенных для борьбы с различными проблемами со здоровьем, но не заявленных как противораковые средства. По итогам исследования выяснилось, что как минимум в лабораторных условиях некоторые лекарства могут бороться с раковыми клетками.

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В своей работе ученые использовали базу Broad's Drug Repurposing Hub, которая охватывает данные о лекарствах, а также данные из Cancer Cell Line Encyclopedia, в которой описана информация о 578 линиях раковых клеток человека. В результате обнаружили около 50 препаратов, которые обладают противораковой активностью.



Нашли лекарства против рака, которые для этого не применялись / unsplash.com

Лабораторные исследования показали, что некоторые лекарства против диабета, различных воспалений, снижения уровня холестерина и даже для лечения алкоголизма и артрита способны подавлять активность раковых клеток. При этом делают они это не так, как существующие препараты от онкологии, а с использованием других механизмов.

Результаты работы позволили ученым определить степень влияния различных лекарств на обычные раковые клетки и с мутациями. Ожидается, что сделанные открытия позволят начать работу над новыми способами лечения рака, и точнее определять наиболее эффективные препараты для конкретного пациента.

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