Лекарствао против коронавируса: ученые заявили, что нашли антитело

Ученые впервые обнаружили антитело, которое блокирует инфекцию, вызванную коронавирусом Covid-19. На исследования уйдет несколько месяцев, и, вероятно, вакцина и лекарства против коронавируса будут доступными.

Ученым из Медицинского центра Университета Эразмуса в Роттердаме (Нидерланды) и Университета города Утрехт впервые удалось обнаружить антитело, блокирующее инфекцию, которую вызывает коронавирус Covid-19, говорится на сайте erasmusmagazine.nl.

Читайте также: С января количество больных коронавирусом выросло на 150 000%: как это выглядит в динамике

Открытие ученых

Профессор клеточной биологии Франк Гросфелд считает, что выявленное антитело может быть использовано для изготовления лекарств против коронавируса.

Это первое антитело, которое блокирует инфекцию, и есть большая вероятность, что оно также будет использовано в изготовлении лекарств, которые поступят в продажу,

– заявил Франк Гросфелд.

Теперь антитело протестируют на людях, но опыты могут длиться несколько месяцев.

Кроме того, ученые утверждают, что пока рано говорить об эффективности, так как самое главное – профилактика, а не лечение, поэтому необходимо найти вакцину от коронавируса.

Однако разработка вакцины может занять два года. Наш препарат, если все будет, как следует, мог бы появиться и раньше. Но его производство будет стоить дороже,

– отметил автор исследования.

Как происходит процесс изготовления вакцины

Вакцина обычно состоит из белка вируса или мертвого вируса, и, если ввести его в небольшом количестве людям или животным, они сами начнут вырабатывать антитела против него. Это создает так называемые клетки памяти, которые помнят то, что видели раньше.

Если вирус пытается проникнуть в организм, эти клетки памяти могут быстро реагировать и защитить организм от него. Антитело действует как лекарство, но пациент не вырабатывает антитела сам.

Если вы введете препарат, он будет работать несколько недель. Этого достаточно для выздоровления, но, вероятно, не для избавления от вируса навсегда. Лучше, если у пациента будет выработан собственный иммунитет,

– пояснил исследователь.

Важно: лекарств и вакцины против коронавируса пока нет! Все предложения на рынке – это спекуляции. Ученые всего мира сейчас пытаются найти эффективные антитела против коронавируса, но это все еще исследования и разработки, которые требуют доработок.



Данные о смертности от коронавируса/ Инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.