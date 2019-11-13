Лекарственные средства научились направлять в опухоли с помощью звука

Сейчас самый распространенный метод лечения онкозаболеваний – химиотерапия, однако она уничтожает не только раковые клетки, но и здоровые. Команда ученых из Лос-Анджелеса смогла найти новый способ лечения раковых опухолей.

Новый метод лечения разработан для того, чтобы минимально травмировать здоровые клетки человека, сообщает AIP.

Читайте также: Нашли способ, как обезвредить метастазы рака

Как доставляют лекарства с помощью ультразвука

Чтобы имитировать кровоток, ученые закачали воду в узкую силиконовую трубку и поместили ее под кожу свиньи. В искусственные кровеносные сосуды они ввели микропузырьки, чтобы использовать их, как транспорт для лекарств.

Используя пьезоэлектрический (ультразвуковой) преобразователь, как "акустический пинцет", ученые улавливали пузырьки и контролировали их движение.

Уравновешивая силу акустического излучения, исследователи перемещали микропузырьки в нужное место на стене трубки. Когда пузырь добиралась до пункта назначения, его лопали с помощью увеличения амплитуды колебаний волн. Таким образом планируют освобождать лекарственные препараты в необходимом месте сосуда.

Теперь ученые хотят провести испытания на живых крысах или кроликах. Если у них все получится, они планируют проводить исследования на людях.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.