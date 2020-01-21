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Вызывают рак: лекарства против диабета отправили на проверку из-за потенциальной опасности

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Метформин может вызвать рак / unsplash.com

Несколько недель назад во многих странах мира начали запрещать Ранитидин из-за подозрения в канцерогенности (вызывает рак). Теперь подозревают, что такие вещества могут содержаться в популярных лекарствах против диабета 2 типа метформин.

Ученые заподозрили, что в препарате может содержаться вещество N-нитрозодиметиламин или NDMA.

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Что такое NDMA?

NDMA является опасным веществом, которое можно найти в воде и некоторых пищевых продуктах. Он может попадать в копчености, молочные продукты, во время упаковки, обработки и хранения. Люди регулярно подвергаются его воздействию в небольших количествах, однако длительное воздействие может увеличить риск заболевания раком. Всемирная организация здравоохранения считает его "вероятным канцерогеном для человека".

Кроме того, передозировка может вызвать повышение температуры, спазмы в животе, рвоту, головокружение и желтуху. Некоторые исследования на животных показали, что высокие дозы потенциально токсичны для печени.

Метформін відправили на перевірку
Метформин отправили на проверку \ unsplash.com

Я принимаю метформин, что делать?

Существует предположение, что высокие уровни NDMA в лекарствах против язвы желудка были результатом нагрева выше комнатной температуры. Возможно, при транспортировке от завода-производителя до аптеки.

Подобный эффект может возникнуть, когда люди держат свои лекарства в машине в жаркий день. FDA (США) утверждает, что все еще остались некоторые вопросы о роли температуры в формировании NDMA, но те, кто принимает метформин, могут начать хранить его в прохладных условиях.

Следует также помнить о том, что людям, которые принимают лекарства против язвы, рекомендовалось ограничить потребление продуктов, содержащих нитраты, например, обработанное мясо. Между появлением NDMA в организме и наличием нитратов может существовать связь.

Если вы не хотите принимать эти лекарства, посоветуйтесь со своим врачом, на какие другие их можно заменить.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Онкозаболевания Лечение Лекарства Диабет
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