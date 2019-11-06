Лекарства от диабета могут помочь бросить курить без последствий

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Как бросить курить
Как бросить курить / Unsplash

Подавляющее большинство людей, которые бросают курить, сталкиваются с никотиновой абстиненцией. Никотиновая абстиненция – это совокупность психоневрологических и физических проблем: депрессия, подавленность, раздражительность и непомерный аппетит.

Международная группа ученых из Италии, Швеции и Соединенных Штатов Америки выяснила, что вещество пиоглитазон, которое содержится в препаратах для борьбы с диабетом II типа, ослабляет тягу к никотину, убирая психологические и физические симптомы прекращения курения.

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Ученые провели исследование на мышах, отслеживая отклонения в поведении, а также аффективные и соматические признаки, связанные с никотиновой абстиненцией.

Прямые инъекции пиоглитазона в гиппокамп уменьшили тремор лап, а введение лекарств в миндалины помогло ослабить признаки тревоги.

 
Пиоглитазон – это
Pioglitazonum – лекарственное средство из класса тиазолидиндионов. Его используют для лечения диабета II типа, ведь он снижает уровень сахара в крови, методом контроля уровня глюкозы и метаболизме липидов в жировой, мышечной тканях и в печени.

Пиоглитазон нацелен на специфическую форму рецепторов PPARγ. Эти рецепторы есть в областях мозга, которые отвечают за наркотическую и никотиновую зависимость.

Именно поэтому авторы исследования считают, что активация рецепторов PPARγ является эффективной для курильщиков, которые стремятся преодолеть пагубную привычку. Заметим, что заядлые курильщики имеют повышенный риск развития диабета II типа.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Лечение исследования Табак
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