Препараты, которыми лечат коронавирус
Лекарства от коронавируса пытаются найти ведущие ученые по всему миру. Сейчас больных COVID-19 лечат экспериментальными препаратами, которые уже доказали свою эффективность в борьбе с другими недугами. Следовательно, удалось вылечить более 500 тысяч инфицированных. Как лечат коронавирус и какие препараты уже доказали свою эффективность – читайте дальше.
Редакция Здоровья 24 проанализировала последние исследования ученых и протоколы лечения коронавирусной инфекции в Италии, Китае, Великобритании и США по эффективности препаратов от COVID-19.
Читайте также: Супрун раскритиковала протокол лечения коронавируса в Украине
Во всем мире коронавирус COVID-19 лечат симптоматически: если повышается температура, больному дают жаропонижающее, если есть бактериальное осложнение, то назначают антибиотик.
Вот перечень препаратов, об эффективности которых заявили врачи и ученые. Большинство из этих препаратов есть и в украинском протоколе лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Гидроксихлорохин и хлорохин — именно эти препараты поставляют под названием Плаквенил. Хлорохин применяется для лечения малярии, а гидроксихлорохин применяется для лечения ревматоидного артрита или системной красной волчанки.
Исследования Плаквенила в борьбе с COVID-19
В США заявили об эффективности Плаквенила в лечении больных коронавирусом. 9 марта в журнале Clinical Infectious Diseases опубликовали исследование, согласно которому на третий день 50% участников, которых лечили лишь Плаквенилом, получили отрицательный результат на коронавирус. А на шестой день отрицательный результат получили уже 70%.
6 из 20 пациентов лечили с помощью Плаквенила в сочетании с антибиотиком азитромицином. Интересно, что они выздоровели еще быстрее. Уже на третий день отрицательный результат на коронавирус получили 83% участников, а на шестой день выздоровели все 100%.
Плаквенилом лечат и украинских больных.
Важно! По данным CDC, нет данных о результатах клинических испытаний гидроксихлорохина для лечения COVID-19, чтобы включать его в клинические рекомендации.
Противовирусный препарат, который разработали для борьбы с лихорадкой Эбола. В случае лечения коронавирусной инфекции показал положительный результат.
Разработала препарат американская компания Gilead Sciences. Лекарства вводят внутривенно. Ремдесивир снимает лихорадку у тяжелых пациентов и помогает им пережить острую фазу инфекции.
Исследования Ремдисевира в практике лечения коронавируса
Две третьих пациентов с диагнозом COVID-19, отметили улучшение своего состояния после лечения экспериментальным противовирусным препаратом. Примечательно, что препарат помог выздороветь пациентам с тяжелым течением заболевания. Пациенты, которые были подключены к аппаратам ИВЛ, после терапии в комплексе с Ремдесивиром смогли дышать самостоятельно.
Сейчас препарат проходит клинические испытания третьей фазы в лабораториях пяти разных стран. В Китае компания испытывает его на одной тысяче пациентов. Первые полноценные результаты ожидают получить в середине апреля, но на Ремдесивир уже возлагают большие надежды.
В ВОЗ отметили, что "пока это единственный препарат, который может дать эффект".
В Италии и Китае заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом против ревматоидного артрита тоцилизумаб (Tocilizumab) производства фармацевтической компании Roche. Украина тоже добавила Тоцилизумаб в протокол лечения COVID-19.
Исследование эффективности Тоцилизумаба в лечении COVID-19
Итальянские инфекционисты утверждают, что пациенты, которые получали лечение противоартритным препаратом, имели впечатляющие успехи в преодолении недуга. Лечение проводили в рамках научного эксперимента, протокол которого был одобрен на государственном уровне.
Препарат действует на осложнение коронавируса, то есть воспаление, которое создает COVID-19. Он снижает гиперактивность иммунной системы, которая является причиной дыхательной недостаточности, и тем самым помогает человеку не задохнуться. То есть он не влияет на сам вирус, поэтому для профилактики его принимать не нужно.
Все препараты пока являются экспериментальным лечением COVID-19 / Фото Unsplash
Механизм действия препарата Нелфинавир заключается в подавлении активного центра фермента вируса ВИЧ – протеазы и подавлении репликации вируса ВИЧ с образованием незрелых вирусных частиц, неспособных инфицировать клетки организма.
Нелфинавир – препарат, который применяют против вируса имунодифицита человека. В случае терапии ВИЧ препарат принимают в комплексе с другими антиретровирусными лекарствами.
Исследование эффективности Нелфинавира против COVID-19
Японские медики заявили, что Нелфинавир блокирует размножение клеток коронавируса. Отчет об эффективности Нелфинавира в борьбе с COVID-19 опубликовали на медицинском портале bioRxiv.
Исследователи изучили действие девяти подобных препаратов и обнаружили, что Нелфинавир имел способность останавливать репликацию возбудителя COVID-19 даже при использовании малых доз.
Чтобы лекарство признали эффективными от COVID-19, необходимы более масштабные исследования / Фото Unsplash
Противопаразитарный препарат Ивермектин может оказаться действенным при лечении коронавируса. Он смог уничтожить COVID-19 за 48 часов, но пока только в пробирке.
Исследование эффективности Ивермектина против COVID-19
Исследования проводились in vitro (в пробирке) и лекарства еще должны пройти испытания на людях.
Механизм, с помощью которого ивермектин влияет на коронавирус, неизвестен, но исходя из действия на другие вирусы, можно сделать вывод, что он ослабляет клетки-хозяева.
Препарат Фавипиравир используют для лечения новых штаммов гриппа. Клинические испытания действия препарата на COVID-19 начались только в феврале.
Это синтетический противовирусный препарат, который во время предыдущих исследований продемонстрировал свое активное действие в борьбе с широким спектром вирусов в нескольких моделях заболевания in vivo.
Исследования Фавипаравира
Китай заявляет, что во время исследований в Ухане температура у тех пациентов, которым давали фавипиравир, вернулась в норму примерно через 2 дня по сравнению с теми, кому не давали этот препарат. Для нормализации температуры участникам другой группы понадобилось 4 дня. Зато кашель у пациентов, принимавших вышеупомянутые лекарства, исчезал на день раньше – на четвертый день, а не на пятый.
Лишь 8,2% пациентов, принимавших фавипиравир, нуждались в подключении к искусственной вентиляции легких. Среди тех пациентов, которые не принимали этот препарат, аппараты искусственного дыхания понадобились 17,1% больным.
ВОЗ тестирует четыре препарата от COVID-19
ВОЗ выбрала 4 препарата для специальной программы SOLIDARITY. Исследования создали, чтобы изучать эффективность четырех препаратов и их комбинаций в действии на SARS-CoV-2.
- Ремдесивир;
- Лопинавир;
- Ритонавир;
- Интерферон-бета.
Как работает исследование?Врач должен ввести данные пациента с подтвержденным COVID-19 на сайте ВОЗ, а участник исследования должен подписать информированное форму согласия на экспериментальное лечение. Таким образом ВОЗ проследит эффективность препаратов.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к коноплесегодня , 16:44
-
Почему коронавирус по-разному влияет на людей: назвали пять факторовсегодня , 14:42
-
Социальное дистанцирование могут ввести до 2022 года, – ученыесегодня , 16:14
-
Какие маски лучше: сравнительное видеосегодня , 15:55
-
В Украине уже 3 764 случая коронавирусасегодня , 09:36
-
Выход из карантина на сегодня нецелесообразен, – глава Минздравасегодня , 10:07