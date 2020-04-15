Препараты, которыми лечат коронавирус

Лекарства от коронавируса пытаются найти ведущие ученые по всему миру. Сейчас больных COVID-19 лечат экспериментальными препаратами, которые уже доказали свою эффективность в борьбе с другими недугами. Следовательно, удалось вылечить более 500 тысяч инфицированных. Как лечат коронавирус и какие препараты уже доказали свою эффективность – читайте дальше.

Редакция Здоровья 24 проанализировала последние исследования ученых и протоколы лечения коронавирусной инфекции в Италии, Китае, Великобритании и США по эффективности препаратов от COVID-19.

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Во всем мире коронавирус COVID-19 лечат симптоматически: если повышается температура, больному дают жаропонижающее, если есть бактериальное осложнение, то назначают антибиотик.

Вот перечень препаратов, об эффективности которых заявили врачи и ученые. Большинство из этих препаратов есть и в украинском протоколе лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Гидроксихлорохин и хлорохин — именно эти препараты поставляют под названием Плаквенил. Хлорохин применяется для лечения малярии, а гидроксихлорохин применяется для лечения ревматоидного артрита или системной красной волчанки.

Плаквенил – действие препарата Плаквенил – это антималярийный препарат, который относится к группе иммунодепрессантов. Он уменьшает активность иммунной системы. Плаквенил используют для лечения артритов различной тяжести, малярии, при болезнях кожи и волчанке.

Исследования Плаквенила в борьбе с COVID-19

В США заявили об эффективности Плаквенила в лечении больных коронавирусом. 9 марта в журнале Clinical Infectious Diseases опубликовали исследование, согласно которому на третий день 50% участников, которых лечили лишь Плаквенилом, получили отрицательный результат на коронавирус. А на шестой день отрицательный результат получили уже 70%.

6 из 20 пациентов лечили с помощью Плаквенила в сочетании с антибиотиком азитромицином. Интересно, что они выздоровели еще быстрее. Уже на третий день отрицательный результат на коронавирус получили 83% участников, а на шестой день выздоровели все 100%.

Плаквенилом лечат и украинских больных.

Важно! По данным CDC, нет данных о результатах клинических испытаний гидроксихлорохина для лечения COVID-19, чтобы включать его в клинические рекомендации.

Эффективные лекарства против коронавируса до сих пор ищут / Фото Unsplash

Противовирусный препарат, который разработали для борьбы с лихорадкой Эбола. В случае лечения коронавирусной инфекции показал положительный результат.

Ремдисевир – что известно о препарате Разработала препарат американская компания Gilead Sciences. Лекарства вводят внутривенно. Ремдесивир снимает лихорадку у тяжелых пациентов и помогает им пережить острую фазу инфекции.

Исследования Ремдисевира в практике лечения коронавируса

Две третьих пациентов с диагнозом COVID-19, отметили улучшение своего состояния после лечения экспериментальным противовирусным препаратом. Примечательно, что препарат помог выздороветь пациентам с тяжелым течением заболевания. Пациенты, которые были подключены к аппаратам ИВЛ, после терапии в комплексе с Ремдесивиром смогли дышать самостоятельно.

Сейчас препарат проходит клинические испытания третьей фазы в лабораториях пяти разных стран. В Китае компания испытывает его на одной тысяче пациентов. Первые полноценные результаты ожидают получить в середине апреля, но на Ремдесивир уже возлагают большие надежды.

В ВОЗ отметили, что "пока это единственный препарат, который может дать эффект".

В Италии и Китае заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом против ревматоидного артрита тоцилизумаб (Tocilizumab) производства фармацевтической компании Roche. Украина тоже добавила Тоцилизумаб в протокол лечения COVID-19.

Тоцилизумаб – действие препарата Этот препарат относится к группе иммунодепрессантов. То есть он уменьшает активность иммунной системы. Его используют для лечения артритов различной тяжести.

Исследование эффективности Тоцилизумаба в лечении COVID-19

Итальянские инфекционисты утверждают, что пациенты, которые получали лечение противоартритным препаратом, имели впечатляющие успехи в преодолении недуга. Лечение проводили в рамках научного эксперимента, протокол которого был одобрен на государственном уровне.

Препарат действует на осложнение коронавируса, то есть воспаление, которое создает COVID-19. Он снижает гиперактивность иммунной системы, которая является причиной дыхательной недостаточности, и тем самым помогает человеку не задохнуться. То есть он не влияет на сам вирус, поэтому для профилактики его принимать не нужно.



Все препараты пока являются экспериментальным лечением COVID-19 / Фото Unsplash

Механизм действия препарата Нелфинавир заключается в подавлении активного центра фермента вируса ВИЧ – протеазы и подавлении репликации вируса ВИЧ с образованием незрелых вирусных частиц, неспособных инфицировать клетки организма.

Нелфинавир – что известно о препарате Нелфинавир – препарат, который применяют против вируса имунодифицита человека. В случае терапии ВИЧ препарат принимают в комплексе с другими антиретровирусными лекарствами.

Исследование эффективности Нелфинавира против COVID-19

Японские медики заявили, что Нелфинавир блокирует размножение клеток коронавируса. Отчет об эффективности Нелфинавира в борьбе с COVID-19 опубликовали на медицинском портале bioRxiv.

Исследователи изучили действие девяти подобных препаратов и обнаружили, что Нелфинавир имел способность останавливать репликацию возбудителя COVID-19 даже при использовании малых доз.



Чтобы лекарство признали эффективными от COVID-19, необходимы более масштабные исследования / Фото Unsplash

Противопаразитарный препарат Ивермектин может оказаться действенным при лечении коронавируса. Он смог уничтожить COVID-19 за 48 часов, но пока только в пробирке.

Ивермектин – действие препарата Антипаразитарный препарат, который доказал свою эффективность in vitro против широкого спектра вирусов, включая вирусы ВИЧ, денге, гриппа и Зика. В Украине он часто применяется в ветеринарии. Ивермектин показал эффективность на людях и животных. Для людей его применяют при чесотке, гельминтозах, миазе.

Исследование эффективности Ивермектина против COVID-19

Исследования проводились in vitro (в пробирке) и лекарства еще должны пройти испытания на людях.

Механизм, с помощью которого ивермектин влияет на коронавирус, неизвестен, но исходя из действия на другие вирусы, можно сделать вывод, что он ослабляет клетки-хозяева.

Относительно вакцины против коронавируса, то она будет готова не раньше, чем через год / Фото Unsplash

Препарат Фавипиравир используют для лечения новых штаммов гриппа. Клинические испытания действия препарата на COVID-19 начались только в феврале.

Фавипиравир – что это за препарат? Это синтетический противовирусный препарат, который во время предыдущих исследований продемонстрировал свое активное действие в борьбе с широким спектром вирусов в нескольких моделях заболевания in vivo.

Исследования Фавипаравира

Китай заявляет, что во время исследований в Ухане температура у тех пациентов, которым давали фавипиравир, вернулась в норму примерно через 2 дня по сравнению с теми, кому не давали этот препарат. Для нормализации температуры участникам другой группы понадобилось 4 дня. Зато кашель у пациентов, принимавших вышеупомянутые лекарства, исчезал на день раньше – на четвертый день, а не на пятый.

Лишь 8,2% пациентов, принимавших фавипиравир, нуждались в подключении к искусственной вентиляции легких. Среди тех пациентов, которые не принимали этот препарат, аппараты искусственного дыхания понадобились 17,1% больным.

ВОЗ тестирует четыре препарата от COVID-19

ВОЗ выбрала 4 препарата для специальной программы SOLIDARITY. Исследования создали, чтобы изучать эффективность четырех препаратов и их комбинаций в действии на SARS-CoV-2.

Ремдесивир;

Лопинавир;

Ритонавир;

Интерферон-бета.​

Как работает исследование?Врач должен ввести данные пациента с подтвержденным COVID-19 на сайте ВОЗ, а участник исследования должен подписать информированное форму согласия на экспериментальное лечение. Таким образом ВОЗ проследит эффективность препаратов.

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