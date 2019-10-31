Нашли лекарство, которое чрезвычайно быстро убивает раковые опухоли

Экспериментальное лекарство против рака влияет на распространенный генетический дефект. В результате, оно уменьшает опухоли на 67% всего за 6 недель.

Ученые разработали экспериментальный препарат от рака под условным названием AMG 510, который они уже опробовали на 4 пациентах. У двоих из них опухоли заметно уменьшились, а еще у двоих лекарство не сработало.

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При этом в ходе экспериментов на лабораторных мышах эта терапия помогла уменьшить, а в некоторых случаях и полностью уничтожить опухоли. Таблетка для ежедневного приема "выключает" ген под названием KRAS. Мутационная форма этого гена вызывает быстрое размножение раковых клеток.

Разработчиком лекарства является фармацевтическая компания Amgen Research. Она называет полученные выводы очень важными для пациентов, которые имеют KRAS опухоли. Это первый научный отчет об эффекте ингибитора KRAS в виде лекарственного средства.



Новое лекарство против рака уничтожило опухоль у мышей

Ген KRAS обеспечивает инструкции для производства белка под названием K-Ras, который сообщает клеткам о необходимости расти и размножаться. При мутации онкогены имеют потенциал превращать нормальные клетки в злокачественные.

AMG 510 останавливает активность онкогенов. В ходе опытов с лабораторными мышами, которые болеют этим видом рака, лекарство помогло уменьшить опухоли, а в 20% случаях и вовсе их ликвидировать.

Пока что этот препарат был испытан только на 4 пациентах с не мелкоклеточной карциномой легких, которые не реагировали ни на какие виды лечения. Он показал эффективность в 50%. У одного больного опухоль уменьшилась на 34%, а у второго, который получал вдвое большую дозировку препарата, она уменьшилась на 67%.

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