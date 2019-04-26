Лекарство от рака: ученые создали первый антибиотик

Международной группе ученых впервые удалось синтезировать противоопухолевое вещество – кедарцидин.

Это соединение является эффективным в борьбе против опухолевых клеток, а также устойчивых к антибиотикам бактерий, пишет Phys.org.

Читайте также: Назвали ранние симптомы, свидетельствующие об онкозаболевании

Только после 10 лет после его нахождения в природе ученые смогли определить молекулярную структуру кедарцидина. Соединение изъяли 30 лет назад из образцов почвы в Индии.

Во время лабораторных экспериментов исследователи зафиксировали высокую биологическую активность вещества и повреждение ДНК в клетках микроорганизмов и раковых клетках. Вещество способно предотвратить их дальнейший рост.

Однако из-за его сложной структуры ученые долго не могли получить вещество в лаборатории.

Эксперты отмечают, что вещество кедарцидин способно эффективно бороться с раковыми клетками и при этом не реагировать на антибиотики бактерий.

Эти полученные результаты помогут ученым разработать новое поколение антибиотиков и противоопухолевых агентов. В будущих исследованиях ученые планируют раскрыть механизмы работы кедарцидина, которые делают его эффективным против раковых клеток.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.