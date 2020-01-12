Лекарство против диабета помогает избежать выкидышей

Препарат ситаглиптин помог женщинам, которые страдали от повторяющихся выкидышей, выносить ребенка. Это происходит благодаря утолщению стенок матки.

Вполне возможно, что лекарство против диабета станет тем самым доступным для многих женщин средством, которое защитит их от физических и прежде всего моральных страданий, связанных с повторяющимися выкидышами, пишет Daily Mail, со ссылкой на журнале EBioMedicine.

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Результаты исследования

Ученые из Университета Уорвика в ходе исследования установили, что ситаглиптин помогает подготовить матку к беременности, тем самым намного уменьшая риск выкидыша. В частности, он увеличивает количество стволовых клеток в оболочке матки на 68%. Следовательно, лекарство защищает специальные клетки, которые обеспечивают безопасность эмбриона и его нормальное развитие.



Лекарство от сахарного диабета поможет выносить ребенка / unsplash.com

8 из 16 женщин, которые принимали ситаглиптин в ходе эксперимента, успешно родили детей. В группе с плацебо их число составило 7 из 17. Но важнее то, что количество выкидышей в первой группе сократилось наполовину – три против 6 в группе плацебо.

Если лекарство окажется успешным в ходе клинических исследований, оно станет одной из немногих терапевтических возможностей для женщин, которые столкнулись с повторяющимися выкидышами. Отметим, что ранее та же команда ученых доказала, что именно недостаток стволовых клеток в матке является причиной подобных выкидышей.

Как действуют лекарства?

Повторяющимися называют два и больше выкидыша, которые происходят последовательно. С этой проблемой сталкивается примерно 1% женщин, желающих стать мамами. Препарат ситаглиптин создан для воздействия и остановки активности фермента DPP4. Он блокирует сигналы, которые выдает оболочка матки для привлечения стволовых клеток.

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