Лекарство против коронавируса: как мошенники обманывают украинцев

В интернете продают все — от экспресс-тестов до вакцин против коронавируса. А известная фармацевтическая компания даже на больших каналах прорекламировала свои лекарства против коронавируса.

С распространением коронавируса в Украине появляется все больше мошенников, которые хотят на этом заработать. Мы собрали несколько препаратов, которые продают как средство против коронавируса, а также расскажем что делать, чтобы не попасть на таких мошенников.

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Декасан не защищает от коронавируса



Реклама лекарства "Декасан" / Скриншот с видео

"Юрия-Фарм" распространяют информацию о том, что якобы по выводам ученых препарат Декасан эффективно противодействует вирусам, в частности коронавирусу. Такую рекламу распространяли СМИ, среди которых 1+1 и УНИАН.

Это не лекарство от коронавируса, а прямая ложь. СБУ или МВД должны сразу брать и расследовать это дело,

– рассказывает общественный активист в эфире 24 канала Дмитрий Шерембей.

Накануне Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского Национальной академии медицинских наук Украины опубликовал информационное письмо, в котором заявляют, что проверили эффективность препарата на различных коронавирусах и не обнаружили устойчивых к нему штаммов. В частности, объясняется, что декаметоксин способен "противодействовать коронавирусу и концентрироваться на клетках организма человека".

Так, авторы предлагают мыть и руки декаметоксином, и горло полоскать, и в глаза его закапывать, а также заливать в небулайзеры для профилактических ингаляций. То есть спасаться "чудо-препаратом" в условиях мировой пандемии.

К сожалению, нам не удалось получить комментарий от самого института, так как по номеру, указанному на информационном листке, не отвечают, а в приемной говорят, что не могут направить к человеку, который предоставит комментарий. Впрочем, врачи и специалисты отмечают, что такая информация не соответствует действительности.

В частности, экс-руководительница Минздрава Ульяна Супрун. Она отмечает, что распространять ложь о лекарствах против коронавируса в условиях пандемии и большого беспокойства общества – это фактически преступление против украинского народа.

Телеведущая Марьяна Романяк, которая снялась в рекламе, заявила, что компания согласовала другой текст рекламного ролика, который транслировался в эфире. Если ролик не уберут, женщина обратится в суд.

Согласно Закону Украины о рекламе, основным требованием является предоставление объективной информации. Опираясь на комментарии медиков, мы видим, что это требование нарушили в рекламе.

Юрист и председатель ОО "Ты нужен Украине" в комментарии 24 каналу говорит о том, что есть нарушения в рекламе. Опираясь на документ "Об утверждении Порядка наложения штрафов за нарушение законодательства о рекламе", она утверждает, что в основном в таких случаях на компанию могут наложить штраф. Изредка бывают случаи уголовной ответственности.

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Для того, чтобы наказать компанию, нужно подать в суд. Это может сделать каждый.

Судиться надо, у нас это происходит не автоматически, хотя и должно так быть. Но пока практики отслеживания нет в Украине и нужна инициатива человека,

– рассказывает юрист.

Кроме того, люди, которые купили эти лекарства с целью профилактики или лечения от коронавируса, имеют право на материальное возмещение, если бы обратились в суд.

Что такое коронавирус SARS-CoV-2?Это вирус, который вызывает опасную пневмонию CОVID-19. Он происходит из китайской провинции Ухань, где его обнаружили в конце 2019 года.



Сейчас вирус зафиксирован в более чем 130 странах мира, среди которых и Украина. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала болезнь пандемией.

Ибупрофен не ухудшает состояния больных

Многие украинские СМИ распространили информацию о том, что такие лекарства как ибупрофен ухудшают состояние человека, больного коронавирусом. При этом СМИ ссылались на заявление министра здравоохранения Франции Оливье Верано.

Однако, как сообщает Детектор медиа, эта информация не соответствует действительности. Министр здравоохранения Франции действительно сделал такое заявление, но французский Минздрав пытался потом его оправдать.

Пока нет ни одного исследования, которое бы подтверждало, что ибупрофен нельзя принимать при коронавирусе. Одна статья непроверенная висит и, вероятно, долго будет висеть, потому что для того, чтобы сделать подобные выводы нужно соответствующее исследование с соответствующим количеством больных,

– сообщает журналистка Алена Романюк, которая занимается проверкой данных.

"В настоящее время информация основана только на наблюдениях, проведенных с пациентами, которые поступили в реанимацию. Врачи сообщают о "большой дозе НПВП" (нестероидные противовоспалительные препараты, среди которых ибупрофен – 24 канал), принятых молодыми людьми без сопутствующей патологии, страдающих тяжелыми формами заболевания. Однако неизвестно, принимали ли пациенты с тяжелыми формами больше НПВП, чем другие: эти препараты очень широко используются для самолечения. Поэтому в настоящий момент трудно понять, действительно ли причина серьезных форм болезни в этих препаратах", – говорится в статье французского издания Le Figaro.

Не существует бейджей, которые блокируют вирусы и аллергию



Мошенническое профилактическое средство против вируса / Фото AirDoctor

В интернете продают бейджи, которые якобы спасают от вирусов и аллергии в течение 30 дней. Стоит такой "чудо-продукт" 3 тысячи гривен. Однако этому тоже нельзя верить, поскольку как всегда подчеркивает Минздрав, пока не существует ни лечебных, ни профилактических препаратов против коронавируса. Блокатор вирусов от Air Doctor, как указывают продавцы, запатентовали в Японии, хоть и не предоставляют никаких доказательств для этого.

Врачи призывают не вестись на мошеннические схемы.

Это препарат неизвестного происхождения, неизвестного механизма действия и он не имеет никакого прямого противовирусного действия. Механизм действия не доказан. Клинических исследований нет. Соответственно он не может быть рекомендован в качестве противовирусного препарата. Это фуфломицин (препарат неизвестного происхождения, "пустышка"),

– рассказывает семейный врач Ольга Копак в комментарии 24 каналу.

Кроме вышеперечисленных "лекарств" в интернете можно встретить вакцины от коронавируса и экспресс-тесты на заболевание коронавирусом. Отметим, что пока тесты есть только в медицинских учреждениях и то не во всех. К примеру, во Львове есть тесты, которые определяют только на 5-14 день болезни, поэтому Львов отправляет материал на диагностику в Киев, сообщает Андрей Садовый на своем телеграм-канале. Поэтому говорить о продаже тестов для населения пока нельзя.

Как не попасть на аферистов?

Если появятся лекарства против коронавируса, об этом будут писать все СМИ и говорить все профильные государственные структуры. Лекарство можно будет получить только в аптеке или больнице, а не в интернет-магазинах.

Ученые со всего мира сейчас ищут лекарства от Covid-19. В Нидерландах считают, что нашли антитело против коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нидерландские СМИ.

Это первое антитело, которое, как мы знаем, блокирует инфекцию, и есть большая вероятность, что оно также станет лекарством, которое поступит в продажу,

– заявил роттердамский профессор клеточной биологии Франк Гросвельд.

Однако даже если испытания будет успешным и ученые докажут действие лекарств, они смогут поступить в продажу как минимум через несколько месяцев.

Стоит:

Прислушиваться к официальным сообщениям Министерства здравоохранения и местных властей.

Покупать лекарства только в аптеках, предварительно проконсультировавшись с врачом.

Не вестись на мошенников, которые продают лекарства против коронавируса, ведь таких лекарств еще не будет несколько месяцев.

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Не реагируйте на такие вещи, покупайте медикаменты, которые могут повысить ваш иммунитет, или средства дезинфекции помещения или тела в легальных аптеках, легальных учреждениях, имеющих на это право. Не покупайте непроверенные и, возможно, некачественные товары через интернет,

– рассказывает заместитель главы МВД Антон Геращенко.



Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала